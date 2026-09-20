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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نفي وإخلاء سبيل.. تفاصيل 8 ساعات تحقيق مع زوجة حسن شحاتة الثانية

الكابتن حسن شحاتة
الكابتن حسن شحاتة
ندى سويفى

على مدار نحو 8 ساعات، استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة إلى أقوال هدى فريد، زوجة الكابتن حسن شحاتة، في البلاغ المقدم ضدها بشأن اتهامها بالاستيلاء على بعض المتعلقات الموجودة داخل شقة الزوجية بمنطقة العجوزة، قبل أن تقرر إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

وخلال التحقيقات، نفت زوجة حسن شحاتة جميع الاتهامات المنسوبة إليها، وأكدت عدم صحة ما ورد في البلاغ المقدم ضدها، موضحة أمام جهات التحقيق أن المتعلقات التي تحدث عنها زوجها لا تزال موجودة داخل الشقة.

زوجة حسن شحاتة: لم يأتِ إلى الشقة منذ دخوله المستشفى

وقالت الزوجة الثانية للكابتن حسن شحاتة خلال التحقيقات، إن زوجها لم يحضر إلى الشقة منذ دخوله المستشفى، مشيرة إلى أن جميع متعلقاته الشخصية، من بينها الساعات والمقتنيات التي أشار إليها في بلاغه، ما زالت موجودة داخل المسكن.

وأضافت أن ما ورد في البلاغ بشأن الاستيلاء على بعض المتعلقات غير صحيح، وأنها لم تقم بأخذ أي من ممتلكات زوجها.

محامي الزوجة يقدم فيديو للنيابة

وخلال التحقيقات، قدم دفاع هدى فريد مقطع فيديو إلى النيابة العامة، قال إنه يوثق وجود عدد من متعلقات الكابتن حسن شحاتة داخل الشقة محل البلاغ.

وأوضح الدفاع أن الفيديو يظهر وجود بعض المقتنيات الشخصية داخل المسكن، فيما أشار إلى أن الفحص كشف عن عدم العثور على ساعات من نوع "رولكس" ومبالغ مالية ضمن المتعلقات محل البلاغ.

معاينة شقة العجوزة وفحص محتوياتها

وفي إطار التحقيقات، انتقلت النيابة العامة إلى شقة العجوزة لإجراء المعاينة اللازمة، وفحص محتويات المسكن، والتحقق من وجود المتعلقات التي ورد ذكرها في البلاغ.

واستمعت النيابة إلى كافة الأطراف، كما قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، قبل إصدار قرارها بإخلاء سبيل زوجة حسن شحاتة بضمان محل إقامتها.

بلاغ حسن شحاتة ضد زوجته

وكان الكابتن حسن شحاتة قد توجه إلى نيابة شمال الجيزة لسماع أقواله في البلاغ الذي تقدم به ضد زوجته، بشأن بعض المتعلقات الموجودة داخل شقة العجوزة، ورافقه نجله ومحاميه، حيث أدلى بأقواله حول ملابسات الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق فحص البلاغ وما قدمه الطرفان من مستندات وأقوال، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الواقعة.

النيابة العامة زوجة حسن شحاتة الثانية زوجة حسن شحاتة حسن شحاتة زوجة الكابتن حسن شحاتة

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