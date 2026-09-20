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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إيقاف العقوبة.. قبول استئناف البلوجر حبيبة رضا على حكم حبسها 6 أشهر

البلوجر حبيبة رضا
البلوجر حبيبة رضا
رامي المهدي

قررت المحكمة الاقتصادية، قبول إستئناف البلوجر حبيبة رضا على الحكم الصادر ضدها بالحبس 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه، مع كفالة 20 ألف جنيه، في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

 

6 أشهر وغرامة 100 الف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس البلوجر حبيبة رضا 6 أشهر وتغريمها 100 الف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة.

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر حبيبة رضا، بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية بمنطقة النزهة بكفالة على ذمة القضية.


تفاصيل القضية 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


 

المحكمة الاقتصادية قبول إستئناف البلوجر حبيبة رضا البلوجر حبيبة رضا

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