رمزي لينر يكشف سر ابتعاده عن التمثيل وعودته فى رمضان 2027.. خاص

كشف الفنان رمزي لينر سر ابتعاده عن الساحة الفنية منذ آخر أعماله فى مسلسل “حكايات بنات 3” الذى عرض فى 2020.

وقال رمزي لينر فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: ابتعادي عن الساحة الفنية بإرادتي لأنني كنت مشغولا فى ورشة التمثيل الخاصة وهذا المشروع كان يحتاج إلى تفرغ بشكل كبير وهذا سبب عدم مشاركتي فى أعمال فنية خلال الفترة الماضية.

وأضاف رمزي لينر أن الفترة المقبلة تشهد عودتي بعمل في رمضان المقبل ولكن لن استطيع الحديث عن تفاصيله او اسم العمل حتى يتم التعاقد بشكل نهائي.

من هو رمزي لينر

ولد رمزي لينر العام 1977 لأب ألماني وأم مصرية، ودرس الإخراج المسرحي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومثل أول أدواره في فيلم «بالألوان الطبيعية» للمخرج أسامة فوزي والذي اثار كثيرا من الجدل، كذلك قدم فيلم «الذهب الأسود» للمخرج الفرنسي جان جاك أنو، وفيلم «قصة حب» للمخرجة إيمان حداد، ومسلسل «لحظات حرجة»، ويلعب دور شاب اسمه امير يربط أحلامه وحياته بالمراهنات في فيلم «هرج ومرج» للمخرجة نادين خان وآخر أعماله كان مسلسل “حكايات بنات 3”.