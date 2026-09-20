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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقتل فلسطينيا بزعم محاولة دهس جنود في الضفة الغربية

جنود الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
جنود الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
خاطر عبادة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته قتلت فلسطينياً بالرصاص بزعم محاولة دهس القوات بسيارته في شمال الضفة الغربية، قبل قليل.

وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وقع الحادث في موقع مستوطنة غانم التي تم إخلاؤها سابقاً، فيما أكد جيش الاحتلال أنه لم يصب أي جندي في الحادث.

حادث إطلاق نار بالضفة الغربية

وقع الحادث بعد وقت قليل من هجوم مسلح قرب مستوطنة بالضفة الغربية، حيث أطلق شخص النار من سيارته وأصاب شخصا، ثم لاذ بالفرار.

بحسب تحقيق أولي أجراه جيش الاحتلال، فإن الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق نار من سيارة عابرة على إسرائيليين عند نبع طبيعي بالقرب من مستوطنة نيفيه تسوف في الضفة الغربية، والمعروفة أيضاً باسم حلاميش، فرّ سيراً على الأقدام.

أطلق الفلسطيني النار من سيارة باتجاه النبع، فأصاب رجلاً في الثلاثينيات من عمره كان داخل سيارته،ثم ترجّل من السيارة وفرّ هارباً على قدميه وهو لا يزال مسلحاً.

تُجري قوات عديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها قواتٌ خاصة، عمليات بحثٍ عن المسلح سيراً على الأقدام وباستخدام طائراتٍ مسيّرة، وفقاً للمصدر، كما تمّ إرسال طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي إلى المنطقة للمساعدة في عمليات المسح.

وأعلنت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داود الحمراء أن الإسرائيلي المصاب نُقل إلى مستشفى بيلينسون في حالة خطيرة.

جيش الاحتلال إسرائيل حادث دهس الضفة الغربية

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