لعدم سداده 180 ألف جنيه.. تأجيل دعوى حبس جديدة ضد الفنان أحمد عز

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، تأجيل نظر دعوى حبس جديدة ضد الفنان أحمد عز، لعدم سداده مبلغ 180 ألف جنيه متجمد أجر خادم لتوأم الفنانة زينة عن فترة 10 أشهر ماضية إلى جلسة 22 سبتمبر الجاري.

محكمة أسرة مدينة نصر

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه نفقة شهرية لتوأم زينة، وقضت بتخفيض المبلغ المستأنف عليه إلى 60 ألف جنيه.

وأصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفًا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجليه من الفنانة زينة؛ عز الدين وزين الدين.