الزمالك الأول وبيراميدز الثاني .. أحمد صالح يُثير قلق جماهير الأهلي بشأن جدول الدوري

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه بيراميدز خلال منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى رؤيته بشأن الفرق المرشحة للمنافسة على لقب المسابقة.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية عبر برنامج «جالي في ملعبي»: «بالنسبالي بيراميدز هو المرشح الأول للفوز بالدوري، ولكن تمنياتي إن الزمالك يكون الأول، وبيراميدز الثاني، والأهلي الثالث، وسيراميكا الرابع».

وتشهد منافسات الدوري المصري هذا الموسم منافسة قوية بين عدد من الأندية، في ظل سعي كل فريق لحصد أكبر عدد من النقاط والمنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويواصل الزمالك استعداداته لاستئناف مشواره في المسابقة عقب فترة التوقف الدولي، بينما يسعى بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على المراكز المتقدمة.