جوكر.. أحمد صالح: إمام عاشور يستاهل أي رقم ياخده.. وهيفضل أفضل لاعب في مصر

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب قادر على الاستمرار كأحد أفضل لاعبي الكرة المصرية حال التركيز بشكل أكبر خارج الملعب.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية عبر برنامج «جالي في ملعبي»: «إمام عاشور يستاهل أي رقم ياخده بسبب إمكانياته، هو لو دماغه خارج الملعب مظبوطة، هيفضل أفضل لاعب في مصر لفترة كبيرة، لإن إمكانياته كبيرة جدًا، وجوكر ومهاري».

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري، عقب فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وكان حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعدها ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.