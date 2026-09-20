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روسيا تستهدف ناقلة وقود ومواد تشحيم في ميناء تشيرنومورسك بأوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تستهدف ناقلة وقود ومواد تشحيم في ميناء تشيرنومورسك بأوكرانيا

غارات روسية على أوكرانيا
غارات روسية على أوكرانيا
محمد على

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف ناقلة في ميناء تشيرنومورسك كانت قد نقلت وقودا ومواد تشحيم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

كما جرى استهداف 3 مراكز لوجستية تخزن فيها إمدادات عسكرية تابعة لقوات كييف في مقاطعتي أوديسا وخاركوف.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أنه تم استهداف مركزين في بلدتي داتشنويه وأوساتوفو في مقاطعة أوديسا، بينما تم استهداف المركز الثالث في بلدة كومونار في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن هذه المراكز كانت تحتوي على مواد وإمدادات ذات طابع عسكري مخصصة للجيش الأوكراني.

قال مسؤولون أوكرانيون، السبت، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، لاقوا حتفهم في هجوم روسي على كييف.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة كييف تيمور تكاتشينكو، إن طفلة وطفل وامرأة قتلوا في هجوم روسي على منطقة فاستيف مساء السبت.

وكتب تكاتشينكو على تليجرام: «لا توجد كلمات تعبر عن ألم هذه الخسارة. هذه مأساة لا يمكن تعويضها».

وقالت صحيفة «كييف إندبندنت»، نقلا عن الشرطة الوطنية الأوكرانية، إن الضحايا هم امرأة وابنها البالغ من العمر عامين، إلى جانب طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

وقال تكاتشينكو إن منازل ومركبة تضررت في الهجوم.

وتعرضت كييف والمنطقة المحيطة بها للاستهداف بشكل متكرر منذ بدء التدخل  الروسي قبل أكثر من أربعة أعوام ونصف، مع انطلاق التحذيرات من الغارات الجوية بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.

تصدي روسي

كما أفادت سبوتنبك بأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 14 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو .

كما دمرت الدفاعات الجوية الروسية 27 مسيرة أخرى كانت تحلق باتجاه موسكو.

وزارة الدفاع الروسية تشيرنومورسك القوات المسلحة الأوكرانية روسيا

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