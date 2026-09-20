اديله فرصة .. نجم الزمالك السابق يُوجّه رسالة لـ«عموتة» بشأن حسين الشحات وزيزو

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بمستوى حسين الشحات، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على فرصة أكبر في التشكيل الأساسي، خاصة على حساب أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد صالح في تصريحات إذاعية عبر برنامج «جالي في ملعبي»: «حسين الشحات لازم يبدأ مكان زيزو، لأن حسين لما بيلعب يا بيسجل يا بيعمل أسيست، وكورته كويسة ومهاري وعنده حلول، سواء لما بيكون على الطرف أو في عمق الملعب، عكس زيزو اللي بيكون له دور مختلف».

وأضاف: «زيزو لما رجع مكانه بدأ شكله يبقى أحسن شوية، لكن لسه برضو مش هو ده زيزو اللي نعرفه، لكن حسين الشحات لاعب مهم».

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك

ويأتي حديث أحمد صالح في الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري، عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، قد قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 4 أيام، عقب المران الذي خاضه الفريق صباح الأربعاء الماضي، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعدها ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني للأهلي مساحة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.