الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات فيديو سرقة خزينة مكتب خاص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من سرقة خزينة حديدية من داخل المكتب الخاص به بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 يوليو المنقضى تبلغ لقسم شرطة الخصوص من صاحب الحساب (محامى - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة الخزينة الحديدية من داخل المكتب الخاص به الكائن بدائرة القسم وبداخلها (مبلغ مالى - بعض الأوراق الخاصة بالمكتب محل عمله).

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة) وضبط بحوزتهما (طبنجة - سلاح أبيض) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المفتاح المصطنع "، وتم بإرشادهما ضبط (الخزينة الحديدية "وبداخلها الأوراق المستولى عليها" - الأدوات المستخدمة فى الواقعة)، وأضافا بقيامهما بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.