رئيس طرابزون يشكر «صلاح» بعد رباعية جالاتا سراي: نجم عالمي وشخصية استثنائية

أشاد إرتوغرول دوغان رئيس نادي طرابزون سبور بالنجم المصري محمد صلاح، بعد تألقه اللافت في الفوز الكبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر يمثل إضافة كبيرة للفريق والنادي والمدينة.

وقال رئيس طرابزون إن صلاح ليس مجرد نجم عالمي داخل الملعب، بل يمتلك شخصية مميزة تجعله نموذجًا للاعبين الشباب، مشيرًا إلى تواضعه والتزامه منذ وصوله إلى النادي.

وأضاف: «محمد صلاح نجم عالمي، لكن خارج كونه نجمًا عالميًا، فهو شخصية نجم حقيقي. لديه شخصية لا تصدق، وهو شخص متواضع».

وأوضح رئيس طرابزون أن صلاح يركز في الوقت الحالي على التأقلم مع المدينة، مؤكدًا أنه ترك انطباعًا إيجابيًا لدى الجميع، وأضاف: «إنه إنسان نظيف وجيد جدًا».

وأشار إلى أن وجود صلاح يمثل قيمة خاصة بالنسبة لفريق يضم مجموعة شابة من اللاعبين، قائلًا: «لدينا تشكيلة شابة جدًا، وصلاح نموذج لهم».

واعتبر رئيس النادي أن تعاقد طرابزون سبور مع صلاح يتجاوز فكرة الصفقة الكروية، مؤكدًا: «هو ليس صفقة انتقال، بل مساهمة في رؤية المدينة».

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى النجم المصري، مؤكدًا أن وجوده يمثل رسالة إيجابية للأطفال في المدينة منذ اليوم الأول لوصوله، قائلًا: «إنه رسالة لأطفالنا منذ يوم وصوله. يفعل ذلك، شكرًا له».