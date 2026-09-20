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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

غير تقليدي.. درة تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

درة
درة
نهى هجرس

نشرت الفنانة درة، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة درة 

وأطلت درة، مرتديه فستان طويل وأنيق ذا تصميم مميز باللون الاسود والبرتقالي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت درة ، تسريحة مميزة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة .

ومن الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما حصدت النجمة درة زروق جائزة التميز والإبداع في مهرجان الفضائيات العربية لعام 2026، عن أدائها لشخصية «ميادة الديناري» في مسلسل «علي كلاي»، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشخصية وتفاعل الجمهور معها خلال موسم دراما رمضان 2026.

وأعربت درة زروق عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن الجائزة تمثل لها تقديرًا مهمًا لما قدمته من خلال شخصية «ميادة الديناري»، التي خاضت من خلالها تجربة درامية مختلفة، جمعت بين القوة والصلابة والأبعاد الإنسانية، مع تطور الشخصية وتصاعد الأحداث

ونعرض لكم صور الفنانة درة 

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