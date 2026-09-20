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«مينفعش يا كابتن معتمد».. نجل حمادة إمام ينتقد أخطاء الزمالك الفنية: «مش قادر أقول هيتوّج بالدوري»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مينفعش يا كابتن معتمد».. نجل حمادة إمام ينتقد أخطاء الزمالك الفنية: «مش قادر أقول هيتوّج بالدوري»

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد أشرف إمام، نجل حمادة إمام، نجم الزمالك السابق، أن هناك بعض الأخطاء الفنية التي ارتكبها الجهاز الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع حتى الآن الجزم بقدرة الأبيض على التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية هذا الموسم.

وقال أشرف إمام، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت: «لغاية دلوقتي فيه حتة كده جوايا مش قادر أقولك آه؛ لأن فيه بعض الأخطاء الفنية العنيفة جدًا اللي حاصلة من الجهاز الفني لنادي الزمالك. لازم أشوف الأول أمارة، وبعد كده أقولك».

وأوضح أن أبرز هذه الأخطاء يتمثل في طريقة تمركز لاعبي الزمالك خلال المباريات، قائلًا: «الزمالك بيلعب بلوك قدام فرق ضعيفة جدًا، من غير ذكر أسامي، تلاقي الونش ومحمد إسماعيل واقفين عند مهدي سليمان، فده بيعمل إيه؟ بيبقى فيه مساحات كبيرة جدًا ما بين التلات خطوط».

وأضاف: «كل الفرق اللي أنت لعبتها بقت تضغط عليك وتعمل هاي بريس عليك، وإنت واقف ورا. أنا ما أعرفش إنت بتقف ورا ليه؟ دي من الحاجات الغريبة».

وانتقد أشرف إمام عدم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن بعض اللاعبين الشباب الذين رحلوا عن الزمالك، قائلًا: «فكرة إن كابتن معتمد جمال ما تدخلش في الوقت المناسب للاستغناء عن اللعيبة الناشئين اللي مشيت، زي أنس وائل، وإنت عندك مشكلة في الوينج رايت، كان المفروض تاخد موقف قوي جدًا، وما تسيبش اللعيبة دي تهرب من إيدك».

كما انتقد الاعتماد على أسلوب تكتيكي ثابت، وعدم التفكير بشكل مختلف وفقًا لطبيعة كل مباراة، موضحًا: «فكرة إن أنا ما بعملش حاجة خارج الصندوق، وما بفكرش خارج الصندوق، فكرة غريبة جدًا».

وتابع: «في ماتش مع بطل جيبوتي، وكاسب أربعة، وبلعب 5-2-3، ومحمد شحاتة وينج ليفت، فكرة مش قادر أصدقها لغاية دلوقتي».

وشرح أشرف إمام رؤيته للتشكيل، قائلًا: «الزناري لعب، والونش لعب، ومحمد إسماعيل؛ أدي تلاتة. وباك شمال عمر جابر، اللي هو مش باك شمال، وباك يمين محمد إبراهيم؛ أدي خمسة. بلعب في نص الملعب بجهاد وأحمد ربيع؛ أدي اتنين، وقدام تلاتة، منهم وينج ليفت محمد شحاتة».

واختتم حديثه قائلًا: «إزاي نادي الزمالك يعمل كده وهو لاعب فرقة كاسبها أربعة؟ إيه الناحية الفنية يا كابتن معتمد؟ مينفعش يا حبيبي، مينفعش. نادي الزمالك فرقة كبيرة جدًا».

وفي المقابل، أشار أشرف إمام إلى وجود عوامل إيجابية داخل الفريق، خاصة بعد التدعيمات التي أجراها جون إدوارد، المدير الرياضي، قائلًا: «عندي ميزة من الحاجات اللي عملها جون إدوارد، زي ما قلت لك: جاب كبشة لعيبة».

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