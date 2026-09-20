ابنة مديحة كامل: والدتي كانت بتستأذن في التصوير وتروح تصلّي من غير ما حد يعرف

كشفت ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليها بشأن والدتها، مؤكدة أن معظم ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة غير صحيح.

ونقلت الإعلامية سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصريحات ابنة مديحة كامل، التي قالت: «كل اللي نزل على النت كذب وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب ده».

وأوضحت ابنة الفنانة الراحلة أنها ارتدت الحجاب بعد والدتها، نافية أن يكون السبب وراء ارتداء مديحة كامل للحجاب هو ما تم تداوله من شائعات، قائلة: «أنا لبست الحجاب بعد حجاب والدتي وكل الإشاعات إن السبب في حجابها مش حقيقي».

وتحدّثت عن علاقة والدتها بالصلاة والعبادة، مشيرة إلى أنها كانت تحرص على أداء الصلاة منذ سنوات طويلة، وقالت: «كانت بتضربني على الصلاة وأنا 7 سنين، وكانت مواظبة على صلاتها حتى بالتصوير، تستأذن وتلبس إسدالها وتروح تصلي من غير ما حد يعرف».

وأضافت أن التزام والدتها بالصلاة كان من الأمور التي ساعدتها على التقرب إلى الله، موضحة: «وده الحبل اللي شدها للتقرب من الله».

كما نفت ابنة مديحة كامل ما تم تداوله بشأن ظروف وفاة والدتها، مؤكدة أنها كانت بحالة جيدة قبل رحيلها، وقالت: «وفاتها كان بهبوط حاد بالدورة الدموية وقبلها كانت كويسة، وكل الكلام على السوشيال ميديا منسوب ليا غير حقيقي».

وردت كذلك على ما نُسب إليها بشأن نشأتها بعيدًا عن والدتها، وما تردد عن خالتها، مؤكدة أن هذه الروايات غير صحيحة، وقالت: «كل كلام إني اتربيت عند خالتي وريحتها خمر وسجاير، كل الكلام ده كذب وحسبي الله ونعم الوكيل تاني».

وشدّدت ابنة مديحة كامل على رفضها لما وصفته بالمعلومات غير الحقيقية التي تم تداولها باسمها، مطالبة بعدم نسب تصريحات إليها لم تدلِ بها.