كل شيء زائل.. ابنة مديحة كامل تكشف أسرارًا جديدة عن والدتها.. سبب اعتزالها وارتدائها الحجاب

كشفت مريهان الريس، ابنة الفنانة الراحلة مديحة كامل، تفاصيل جديدة عن حياة والدتها الشخصية والفنية، كما ردت على عدد من الروايات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فترة اعتزالها وسبب ارتدائها الحجاب وعلاقتها بها، مؤكدة أن كثيرًا مما نُسب إليها على السوشيال ميديا «كذب ولم يحدث».

وقالت “مريهان”، في تصريحات نقلتها الإعلامية سهير جودة عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إن والدتها كانت شديدة التعلق بها، ولم تتخلَّ عنها خلال سنوات عملها في الفن، موضحة: «كل اللي نزل على النت كذب وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كتب ده.. إحنا كنا روحين، كنت بعشقها أحسن أم وإنسانة في الدنيا، حنية العالم فيها».

وأضافت أن مديحة كامل كانت تحرص على متابعة دراستها، وكانت تترك التصوير للاطمئنان عليها، كما كانت تصطحبها إلى الاستوديوهات لتذاكر بين المشاهد وتستمع إليها وهي تراجع دروسها.

ابنة مديحة كامل تكشف سبب اعتزالها

وأوضحت “مريهان” أن مرض جدتها كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت والدتها إلى إعادة التفكير في حياتها واتخاذ قرار الاعتزال، قائلة إن مديحة كامل كانت تصور مسرحية مع الفنان الراحل سعيد صالح عندما أصيبت والدتها بجلطة في المخ، فقررت ترك كل شيء والجلوس بجوارها.

وتابعت أن والدتها رأت والدتها التي كانت تتمتع بجمال لافت، وقد تغير شكلها سريعًا خلال أيام بسبب المرض، موضحة أن هذا المشهد كان صدمة كبيرة لها وجعلها تدرك أن «كل شيء زائل»، وأن الجمال والجسد والمظهر لن يدوموا.

وأكدت أن هذه التجربة دفعت مديحة كامل إلى دراسة الدين والتقرب إلى الله، مشيرة إلى أنها كانت تقرأ خواطر الشيخ الشعراوي، وتستمع إلى دروس الشيخ عمر عبد الكافي، وتقرأ في الفقه والسنة والشريعة والقرآن وتفسيره، كما أدت العمرة مع ابنتها قبل ارتداء الحجاب بسنوات.

مديحة كامل والحجاب

وعن حجاب والدتها، نفت مريهان أن يكون القرار مفاجئًا أو مرتبطًا بسبب واحد كما تردد، مؤكدة أن مديحة كامل كانت حريصة على الصلاة حتى خلال فترات التصوير.

وقالت إن والدتها كانت تستأذن أثناء التصوير وتذهب إلى مكان بعيد عن أعين الجميع، ثم ترتدي إسدالها وتصلي في موعد الصلاة، مضيفة أنها كانت تحرص على تعليمها الصلاة منذ طفولتها.

وكشفت مريهان أنها تأخرت في ارتداء الحجاب رغم طلب والدتها، قبل أن تستمر الأخيرة في الدعاء لها والبكاء، قائلة إنها كانت تسمع والدتها تناجي الله وتقول: «أنا كنت بضربها على الصلاة بس عمري ما قلت لها تتحجب».

وأضافت أن الأمر استمر نحو شهرين، قبل أن ترتدي الحجاب دون تخطيط مسبق، مؤكدة أن دعوات والدتها كانت سببًا مؤثرًا في اتخاذها القرار.

نفت تربيتها عند خالتها

وردت مريهان على ما تردد بشأن تربيتها بعيدًا عن والدتها، قائلة إن ما نُشر عن أنها تربت لدى خالتها وأنها كانت تكره رائحة الخمر والسجائر في منزلها غير صحيح، مؤكدة: «دي كانت أعظم أم في الدنيا.. ده أنا كنت بحب أنام جمبها من جمال ريحتها، كانت زي الأطفال».

كما تحدثت عن الجانب الحازم في شخصية والدتها، موضحة أنها كانت شديدة في تربيتها، وكانت تمنعها من التأخر خارج المنزل، وروت أنها في إحدى المرات عادت في العاشرة والنصف مساءً، رغم أن الموعد المحدد لها كان الثامنة، فضربتها والدتها بقوة تسببت في سقوط إحدى أسنانها.

وأشارت إلى أن هذا التشدد كان نابعًا من خوف والدتها الشديد عليها، خاصة في ظل عدم وجود الهواتف المحمولة وقتها، موضحة أنها أصبحت لاحقًا تشعر بالخوف نفسه على أبنائها.

مديحة كامل وحادثة عمر خورشيد

وكشفت مريهان أن والدتها تعرضت لصدمات قاسية في حياتها، من بينها وفاة شقيقها الأصغر في سن الثامنة عشرة بعد إصابته باللوكيميا، مشيرة إلى أنها أصيبت بعدها بجلطة في ساقها من شدة الصدمة.

كما تحدثت عن حادث وفاة الفنان عمر خورشيد، مؤكدة أن مديحة كامل شاهدت الحادث أمام عينيها، ورأت المشهد من داخل السيارة، وهو ما جعلها تعاني لفترة طويلة من آثار الصدمة.

وأضافت أن والدتها كانت تتحدث دائمًا عن عمر خورشيد باعتباره إنسانًا خلوقًا ومحبًا للخير، وأنها لم تستطع تجاوز مشهد وفاته بسهولة.

علاقتها بنبيلة عبيد وصداقاتها في الوسط الفني

وعن الخلافات التي جمعت مديحة كامل بالفنانة نبيلة عبيد، أكدت مريهان أن الأمر لم يتجاوز حدود التنافس الفني، مشيرة إلى أن العلاقة تحولت إلى صداقة بعد اعتزال والدتها وارتدائها الحجاب.

كما كشفت أن الفنان حسين فهمي كان من أقرب أصدقاء والدتها، وكانت العلاقة بينهما أشبه بالأخوة، كما جمعتها صداقة قوية بالفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأوضحت أن والدتها كانت على تواصل دائم مع سهير رمزي وسهير البابلي وميرفت أمين، كما كانت تلتقي الفنانة شمس البارودي والفنانة الراحلة هالة فؤاد في مجالس العلم والدروس الدينية.

رفضت تقديم برامج دينية

وأشارت مريهان إلى أن والدتها عُرض عليها تقديم برامج دينية، لكنها رفضت الظهور، كما رفضت المشاركة في الإعلانات أو إجراء لقاءات صحفية بعد اعتزالها، قائلة: «مش هتاجر بديني».

وأضافت أن مديحة كامل كانت تحب القراءة وعلم النفس، واستكملت دراستها بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وكانت شغوفة بعلم النفس، إلى جانب اهتمامها بالعلوم الدينية.

تفاصيل مرض مديحة كامل ووفاتها

وتحدثت مريهان عن الحالة الصحية لوالدتها، موضحة أنها أصيبت بالروماتويد عام 1983، لكنها واصلت العمل والتعايش مع المرض والالتزام بالعلاج.

وأشارت إلى أن المرض أثر على القلب عام 1993 وتسبب في تجمع المياه، وخضعت للعلاج بالكورتيزون لمدة نحو 6 أشهر، قبل أن تتحسن حالتها، ثم أدت فريضة الحج مع والدها وكانت تساعده خلال الرحلة.

وأكدت أن وفاة مديحة كامل جاءت بشكل مفاجئ، موضحة أنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت حالتها جيدة قبل الوفاة، نافية صحة الروايات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة إليها بشأن أسباب الوفاة أو تفاصيل حياتها.

مريهان: والدتي كانت تحب عمرها الوحيد

وكشفت ابنة مديحة كامل أن والدتها لم تحب سوى رجل واحد بعد والدها، وهو المحامي جلال الديب، موضحة أنه كان له تأثير كبير في حياتها، وأنه أحببها في الثقافة والقراءة.

وأوضحت أن زواجهما جاء بعد طلاق والدها بثلاث سنوات، لكن ظروفًا خاصة أجبرته على مغادرة مصر، بينما لم تستطع والدتها ترك أهلها، وهو ما أدى إلى انتهاء الزواج.

وأضافت أن والدتها تلقت العديد من عروض الزواج بسبب شهرتها وجمالها، لكنها رفضت، مؤكدة أنها لم ترتبط عاطفيًا برجل آخر بعده.

علاقتها بابنتها وحفيدها

وأكدت مريهان أن أكبر فترة توتر في علاقتها بوالدتها جاءت بعد زواجها وابتعادها عنها، موضحة أن مديحة كامل لم تكن سعيدة بابتعاد ابنتها، لكنها لم تكن تستطيع التعبير عن مشاعرها بشكل مباشر، فكانت الخلافات بينهما تتكرر.

وقالت إن والدتها كانت تحب حفيدها يوسف بشدة، وإنه كان يصلي بجوارها منذ أن كان في عمر عام ونصف، مشيرة إلى أنها في البداية شعرت بالغيرة منه بسبب انشغال ابنتها به، قبل أن تتعلق به بشدة وتصبح لا تريد الابتعاد عنه.

مديحة كامل في الفن

وتحدثت مريهان عن أعمال والدتها، موضحة أن فيلم «الصعود إلى الهاوية» كان محطة مهمة في مسيرتها، وأنها قبلت الدور باعتباره تحديًا لنفسها بعد ابتعادها عن الأضواء عقب الإنجاب.

وأشارت إلى أن دورها في مسلسل «البشاير» كان الأقرب إلى شخصيتها الحقيقية، وأنها كانت تحب مشاهدة العمل، كما كانت تستمتع بالمسرح وتتميز بخفة الظل في حياتها الطبيعية.

كما تحدثت عن حب الأطفال لوالدتها بعد مشاركتها في فيلم «العفاريت» مع الفنان عمرو دياب، مؤكدة أن هذه التجربة أسعدتها كثيرًا.

وكشفت أن والدتها كانت تحب الرسم بالزيت، وأن بعض لوحاتها ما زالت معلقة في منزلها، كما كانت تتمتع بأناقة بسيطة، وكانت تفضل أحيانًا الظهور دون مكياج.

رسالة مؤثرة من ابنة مديحة كامل

وفي ختام حديثها، عبرت مريهان عن استمرار اشتياقها لوالدتها، مؤكدة أنها لم تتجاوز رحيلها رغم مرور السنوات، وأنها كانت تذهب إلى قبرها وتتحدث معها وكأنها ما زالت أمامها، كما تحرص في ذكرى ميلادها ووفاتها على تقديم القرآن والدعاء والصدقة الجارية لها.

واختتمت حديثها برسالة إلى والدتها الراحلة قائلة: «وحشتيني أوي ويارب نتلاقى على خير».