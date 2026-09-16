قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس من كاتدرائية ملوي: بركة الله لا غنى عنها
الهيئة العامة للاستعلامات تبرز دلالات المشاركة المصرية في قمة «بريكس 2026»
سيرجيو راموس يقترب من الدوري الإنجليزي عبر بوابة أستون فيلا؟
مصرع شابين وإصابة آخرين في تصادم دراجات نارية بمدخل قرية سملاي
الجمعية العامة للتحالف الوطني تشكر الرئيس السيسي بعد توسيع قاعدة عضويتها: الثقة الرئاسية تحملنا مسئولية مضاعفة
تغير مفاجئ في الطقس غدا .. أمطار رعدية وعواصف ترابية تضرب عدة محافظات
وزير الاقتصاد الإيطالي: ارتفاع أسعار الطاقة يزداد سوءًا بسبب الحرب المرتبطة بإيران
إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة
كل شيء زائل.. ابنة مديحة كامل تكشف أسرارًا جديدة عن والدتها.. سبب اعتزالها وارتدائها الحجاب
برلماني: رفع الفائدة الأمريكية كان متوقعا.. وقد يحرك الدولار ويضغط على الذهب
أنقاض عقار في غزة يخفي عشرات المفقودين.. رئيس قسم الإعلام بالدفاع المدني يكشف التفاصيل
السعودية تطلق النسخة الثانية من منتدى TOURISE 2027 تحت شعار «تحالفات تحرّك العالم»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد كلية الحرب العليا يزور مركز السلام لمكافحة التلوث البحري للتعرف على جهوده فى حماية البيئة البحرية

مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى
مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى
حنان توفيق

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتعزيز ودعم أواصر التعاون بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات الدولة المختلفة .

استقبل مركز السلام لمكافحة التلوث البحرى بالزيت بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء التابع لجهاز شئون البيئة وفداً من كلية الحرب العليا برئاسة اللواء أركان حرب أسامة مصطفى فى زيارة تفقدية للمركز بحضور عدداً من العسكريين المصريين وأعضاء هيئة التدريس والدارسين ولفيف من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة والمدنيين من وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة، وتأهيل الكوادر الفنية، واطلاعهم على الجهود التى تبذلها الدولة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة باعتبارها أحد مرتكزات مجالات الأمن القومي.

ومن جانبه أوضح المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة أن الزيارة تهدف إلى التعرف على جهود الجهاز ممثلاً فى مركز السلام فى حماية البيئة البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي وآليات مواجهة التلوث البحري، والإطلاع على تجربة محمية رأس محمد باعتبارها إحدى المحميات الطبيعية الهامة في جمهورية مصر العربية، لما تمثله من نموذج للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها في دعم التنمية المستدامة.

وخلال الزيارة، استعرض مسئولى المركز أنشطته ونطاق عمله، والقدرات الاسترجاعية والتخزينية المتطورة التي يتمتع بها، كما قدم فريق العمل عرضاً لتجربة عملية باستخدام أنظمة المكافحة البحرية والشاطئية والمواد الماصة للزيت، فضلاً عن استعراض إمكانيات الوحدة البحرية التخصصية بالمركز (إنفايروشارم) وأنظمة حواجز احتواء الزيت بمختلف أنواعها.

وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء أركان حرب أسامة مصطفى بالإمكانيات التي يمتلكها المركز، مثنياً على الكفاءة والجاهزية العلمية والعملية للطاقم، معرباً عن أمنياته للجميع بدوام التوفيق والنجاح واستمرار أعلى درجات الاستعداد لحماية البيئة البحرية، وتقديراً لجهود المركز ودوره فى حماية البيئة، و أهدى رئيس الوفد درع كلية الحرب العليا لمسئولى المركز تقديراً لجهوده فى حماية البيئة .

بشرم الشيخ حماية البيئة البحرية لحماية البيئة لحماية البيئة البحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

وزير التربية والتعليم

هل غداً اجازة في المدارس بسبب الموجة الحارة؟..التعليم تحسم الجدل بقرار حاسم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

هل الخميس إجازة ؟ .. التعليم تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدًا

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

وزير التربية والتعليم

في اجازة لطلاب المدارس؟..التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة بسبب الموجة الحارة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة لتطوير الأصول والأجور.. إليك التفاصيل

صورة أرشيفية

أم تستغيث: بنتي أغمى عليها في المدرسة بسبب كتمة الفصل وعدم وجود مراوح

ترشيحاتنا

مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يدين استهداف محيط مكة المكرمة بمسيّرة.. ويؤكد قدسية الحرمين

زكاة الذهب

متى تجب الزكاة على المال والذهب؟.. أمين الإفتاء يجيب

شيخ الأزهر

فرصة عمل لـ«الخريجات».. الأزهر يعلن حاجته إلى 5436 معلمة قرآن كريم

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته
طريقة عمل كب كيك الشوكولاته

إيران تشدد الرقابة على الوقود.. حجز 163 سيارة بسبب تكرار التزود خلال 48 ساعة

إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود
إيران تشدد الرقابة على الوقود

خشونة الركبة.. الأعراض وطرق علاجها

خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها
خشونة الركبه.. الأعراض وطرق علاجها

تركيا تعود إلى فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف سباق 2027 بعد غياب 6 سنوات

تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1
تركيا تعود إلى فورمولا 1

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد