فولكس فاجن 2027 قد تنقذ سائقها بنفسها في لحظة الخطر

كشفت شركة فولكس فاجن عن إدخال تحديثات موسعة على باقة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة IQ.DRIVE المخصصة لموديلات عام 2027 في السوق الأمريكي.

وتشمل هذه التحديثات إضافة ميزة تغيير المسار المساعد إلى نظام Travel Assist، إلى جانب تطوير تقنية الطوارئ المتقدمة Emergency Assist Plus التي تتيح للسيارة التوقف الآمن على جانب الطريق عند رصد عدم استجابة السائق، وذلك في خطوة تستهدف رفع مستويات الأمان وتقليل الإجهاد أثناء القيادة على الطرق السريعة.

وتغطي التحديثات الجديدة طرازات أطلس (Atlas)، وجولف (Golf)، وتيجوان (Tiguan)، بالإضافة إلى الشاحنة الكهربائية آي دي بوز (ID. Buzz).

نظام تغيير المسار المساعد وتنبيهات الرادار الذكي

تعتمد ميزة تغيير المسار الجديدة المدمجة ضمن نظام Travel Assist على الحساسات الرادارية الخلفية للسيارة لرصد حركة المرور في الحارات المجاورة.

ويستطيع السائق تفعيل الميزة بمجرد الضغط الجزئي على ذراع إشارة الانعطاف أثناء القيادة على سرعات تتجاوز 72 كم/ساعة (45 ميلًا في الساعة)، حيث تقوم المنظومة بتقييم المساحة المتاحة وإجراء الانتقال تلقائيًا نحو اليمين أو اليسار.

وفي حال ازدحام الحارة المجاورة، يمكن للنظام الانتظار لمدة تصل إلى 12 ثانية حتى خلو المسار، مع تقديم إرشادات بصرية للسائق عبر شاشة العدادات الرقمية لتوضيح حالة الطريق وجاهزية المناورة.

تقنية «Emergency Assist Plus» للتوقف الاضطراري ورصد المشاة

شملت التحديثات إطلاق تقنية Emergency Assist Plus المعنية بالتدخل السريع في حالات الطوارئ الطبية أو تشتت انتباه السائق.

فعند استخدام نظام Travel Assist وعدم استجابة السائق للتنبيهات لمدة 25 ثانية، تبدأ السيارة سلسلة من تحذيرات إيقاظ السائق تشمل إطلاق بوق السيارة، وتطبيق فرملة اهتزازية لـ 3 مرات متتالية، وشد حزام الأمان تلقائيًا.

وفي حال عدم الاستجابة، تتولى السيارة التوجيه الذاتي نحو حافة الطريق أو الحارة اليمنى السفلية، مع تشغيل أضواء التحذير وتفعيل الفرملة حتى التوقف التام، ثم نقل القير إلى وضع التوقف (Park) وفتح الأقفال وإجراء اتصال طوارئ تلقائيًا.

كما زودت فولكس فاجن طرازات أطلس وتيجوان وآي دي بوز بكاميرا خلفية جديدة مخصصة لرصد المشاة أثناء الرجوع للخلف على سرعات منخفضة تتراوح بين 1.5 كم/ساعة و10 كم/ساعة، حيث تقوم بالتوقف الآلي عند التنبؤ باحتمالية التصادم.

إلى جانب ذلك، حصل نظام تثبيت السرعة التكيفي التنبؤي على تحديثات برمجية لزيادة الاستجابة السريعة للوحات المرورية، وتحديث خرائط الملاحة عبر تقنية إدارة بيانات الطريق السحابية.