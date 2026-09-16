لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة المنشورات المتداولة بشأن مزاعم حول فرض مجلس الوزراء ضريبة بقيمة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى.

ادعاءات سبق نفيها من المركز منذ فترة

وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن تلك الادعاءات سبق نفيها من المركز منذ فترة، مُجددًا التأكيد أن المعلومات الواردة بالمنشورات لا أساس لها من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بشأن فرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى.

وأهاب المركز الإعلامي بمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكدا أن هذه الشائعات والمنشورات المضللة تستهدف إشاعة البلبلة في المجتمع.