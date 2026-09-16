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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متعاقدة مع الولايات المتحدة.. تعرض سفينة لضربة إيرانية قرب مضيق هرمز

السف
السف
القسم الخارجي

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن شبكة فوكس نيوز، بأن سفينة متعاقدة مع الولايات المتحدة تعرضت لضربة يُعتقد أنها إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، في تطور جديد يأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة.

وبحسب ما أوردته القناة، فإن السفينة كانت تعمل بموجب تعاقد مع الجانب الأمريكي عندما تعرضت للاستهداف، فيما لم تتضمن المعلومات المتاحة حتى الآن تفاصيل مؤكدة بشأن طبيعة الأضرار التي لحقت بها أو وقوع إصابات بين أفراد طاقمها.

ويُعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، نظرًا لدوره المحوري في حركة ناقلات النفط والغاز بين منطقة الخليج والأسواق العالمية. 

وتشهد حركة الملاحة في المضيق اضطرابات ملحوظة منذ اندلاع المواجهات الحالية، مع تراجع أعداد السفن التي تعبره مقارنة بالمعدلات المعتادة.

ويأتي التقرير في ظل سلسلة من الحوادث التي طالت سفنًا تجارية وعسكرية في محيط المضيق، وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن المسؤولية عن التصعيد واستهداف حركة الملاحة.

وتشير تقارير ملاحية حديثة إلى أن الهجمات والتهديدات الأمنية أدت إلى ارتفاع مخاطر الشحن والتأمين البحري، فضلًا عن انخفاض حركة السفن عبر الممر الاستراتيجي.

ويمثل استهداف سفينة مرتبطة بتعاقد أمريكي، إذا تأكدت تفاصيله رسميًا، تطورًا لافتًا في المشهد البحري المتوتر، خصوصًا مع وجود قوات أمريكية في المنطقة ومواصلة واشنطن تأكيد اهتمامها بتأمين حرية الملاحة في الخليج.

ولا تزال تفاصيل السفينة المستهدفة، وموقع الحادث بدقة، وحجم الأضرار، وما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر بشرية بحاجة إلى تأكيد من مصادر رسمية أو بيانات مستقلة. لذلك تبقى المعلومات المتداولة في الوقت الراهن ضمن نطاق التقارير الأولية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تواجه فيه الملاحة التجارية في مضيق هرمز تحديات متزايدة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن انعكاسات استمرار التصعيد على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

ايران الحوثيون خسائر بشرية السفينة المستهدفة

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