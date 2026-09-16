قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة ربيع: التحديات العالمية أثبتت أن قناة السويس شريك أساسي وموثوق للتجارة الدولية
جوتيريش: أدعو إلى تنسيق عالمي بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي
البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي حازم لردع اعتداءات ميليشيا الحوثي
البنك الدولي يعيّن الاقتصادي الحائز على نوبل مايكل كريمر كبيراً للاقتصاديين
نبيل فهمي: مواجهة مخططات ضم الضفة الغربية مسؤولية عربية ودولية
الرئيس عون: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية ولبنان متمسك بحصر السلاح بيد الشرعية
500 متقدم.. انطلاق اختبارات مسابقة القارئ الفقيه بالجامع الأزهر
مطالب عربية بتمكين المحققين الدوليين من الوصول لغزة وحفظ أدلة الانتهاكات
لا صحة لفرض رسوم جديدة.. «الوزراء»: تصاريح دفن الموتى مجانية والادعاءات هدفها البلبلة
طقس الغد.. القاهرة 37 درجة وأمطار على السواحل الشمالية
البرلمان العربي يدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة
بعد ملاحظات المتقدمين.. الإسكان توضح إجراءات الطرح الـ11 بـ«بيت الوطن» وحقوق الحاجزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهمين في واقعة مذبحة الأشجار بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

مذبحة الأشجار بشوارع المحلة
مذبحة الأشجار بشوارع المحلة
الغربية أحمد علي

قرر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس الثلاثة المتهمين في واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والإطلاع على تقارير الأدلة الجنائية.

قرار عاجل من جهات التحقيق 

وكان مسئول أمني بالغربية كشف عن ضبط ثلاثة من مرتكبي واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة المحلة الصناعية بنطاق حي اول المحلة.
وكشف المسئول الأمني أن مرتكب الواقعة تاجر شهير متخصص في تجارة الاخشاب وصناعة الفحم فضلا عن اتفاق موظف بالمعاش بالمحليات وعامل خفير بأحد العمارات لارتكاب الواقعة وبيع الاخشاب مقابل مبالغ مالية .

تحرك عاجل 


من جانبه أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قطع أشجار بمحيط مدرسة صناعية بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .
كما وجهت جهات التحقيق بسرعه استجواب  المتهمين بارتكاب الواقعة وسرعة تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

بلاغ رسمي من حي اول المحلة 

وكان  المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة تقدم خلال الساعات الأخيرة ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول يتهم فيه مجهولون بقطع أشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب مناشدا الجهات الأمنية بسرعه ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة العقيد خالد عامر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده عقب إخطار مسئولي حي اول المحلة بتعرض أشجار تاريخية يعود عمرها الزمني لأكثر من 50 سنة للقطع وحملها علي سيارات نقل والفرار من محيط مجمع مدرسة الصنايع بنطاق دائرة المركز.
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

واقعة مذبحة الأشجار 


وشكل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حبس مذبحة الأشجار المتهمين 4 أيام المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس غداً بسبب الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

بسبب موجة حارة .. التعليم تكشف حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الشهر المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة بعد توجيهات الرئيس السيسي

وزير التربية والتعليم

غرامة 10 جنيه لكل عشرة أيام وخصم درجات..عقوبات وإنذارات غياب الطلاب بالمدارس

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

الطالبة الضحية

اختفت 3 أيام.. مقتل طالبة تمريض الصف بسلاح شقيقها بعد عودتها للمنزل

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟

الزمالك

غرامة تتجاوز الـ600 ألف دولار .. إيقاف قيد جديد يُهدّد الزمالك بسبب لاعبه السابق

ترشيحاتنا

مصر

مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة

وزارة الكهرباء

الكهرباء: تحصيل 18.67 مليار جنيه من سارقي التيار

أجندة أخبار الخميس

أجندة أخبار الخميس 17 سبتمبر 2026 .. أبرز الأحداث والفعاليات

بالصور

بعد غياب.. سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة
سمية خشاب تثير الجدل بإطلالة غريبة

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك
طريقة عمل بسكوت يناسب فطار أولادك

بـ هاف ستومك.. سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها
سارة سلامة تكشف عن إناقتها وجمالها

لوك مختلف.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

فيديو

ليالي عمر

بعد «مليت من الانتظار».. ليالي عمر تطرح أحدث أغانيها «العين قسمتنا اتنين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد