حبس المتهمين في واقعة مذبحة الأشجار بالمحلة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس الثلاثة المتهمين في واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والإطلاع على تقارير الأدلة الجنائية.

قرار عاجل من جهات التحقيق

وكان مسئول أمني بالغربية كشف عن ضبط ثلاثة من مرتكبي واقعة مذبحة الأشجار بمحيط مدرسة المحلة الصناعية بنطاق حي اول المحلة.

وكشف المسئول الأمني أن مرتكب الواقعة تاجر شهير متخصص في تجارة الاخشاب وصناعة الفحم فضلا عن اتفاق موظف بالمعاش بالمحليات وعامل خفير بأحد العمارات لارتكاب الواقعة وبيع الاخشاب مقابل مبالغ مالية .

تحرك عاجل



من جانبه أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة قطع أشجار بمحيط مدرسة صناعية بمنطقة محب بنطاق حي اول المحلة .

كما وجهت جهات التحقيق بسرعه استجواب المتهمين بارتكاب الواقعة وسرعة تفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

بلاغ رسمي من حي اول المحلة

وكان المحاسب جمال قطقاط رئيس حي اول المحلة تقدم خلال الساعات الأخيرة ببلاغ رسمي بقسم شرطة أول يتهم فيه مجهولون بقطع أشجار بمحيط مدرسة الصنايع بمنطقة محب مناشدا الجهات الأمنية بسرعه ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة العقيد خالد عامر يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده عقب إخطار مسئولي حي اول المحلة بتعرض أشجار تاريخية يعود عمرها الزمني لأكثر من 50 سنة للقطع وحملها علي سيارات نقل والفرار من محيط مجمع مدرسة الصنايع بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

واقعة مذبحة الأشجار



وشكل فريق بحث جنائي لتحديد هوية الجناة مرتكبي الواقعة لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.