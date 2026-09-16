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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صادرات مصر الزراعية تطرق أبواب 165 دولة.. وخطة للوصول إلى 9.5 مليون طن

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
رحمة سمير

تشهد الصادرات الزراعية المصرية توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة حجم المنتجات التي تصل إلى الأسواق الخارجية واتساع نطاق الدول المستوردة للمنتجات المصرية، في ظل استهداف تحقيق نمو جديد في حجم الصادرات بنهاية العام.

7 ملايين طن صادرات زراعية خلال العام الحالي

قال محمد المنيسي، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن مصر تشهد طفرة في الصادرات الزراعية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات وصل خلال العام الحالي إلى 7 ملايين طن.

وأضاف أن مصر تستهدف تجاوز حجم الصادرات الزراعية 9.5 مليون طن بنهاية العام.

الصادرات الزراعية

405 منتجات في 165 دولة

وأوضح المنيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن التصدير عملية منظمة وممنهجة، مشيرًا إلى افتتاح أسواق مصرية في العديد من دول العالم.

ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 405 منتجات في 165 دولة حول العالم.

مصر تتصدر عالميًا في الموالح والفراولة المجمدة

وأشار رئيس الحجر الزراعي المصري إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، إلى جانب تحقيقها ترتيبًا عالميًا في مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية.

الصادرات الزراعية المصرية

المحاصيل والنباتات الطبية والعطرية ضمن الصادرات

ولفت المنيسي إلى أن مصر تصدر مجموعة كبيرة من المحاصيل الزراعية، إلى جانب النباتات الطبية والعطرية، بما يعكس تنوع المنتجات الزراعية التي تصل إلى الأسواق الخارجية.

الصادرات الزراعية

وتأتي الصادرات الزراعية ضمن الأنشطة التي تشهد توسعًا في الأسواق الخارجية، مع وصول المنتجات المصرية إلى 165 دولة، وتنوع المنتجات المصدرة لتشمل أكثر من 405 منتجات، إلى جانب المحاصيل الزراعية والنباتات الطبية والعطرية.

الصادرات الزراعية الزراعية المصرية الدول المستوردة حجم الصادرات

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