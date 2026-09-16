مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 من أسرة واحدة في حادث صعق كهربائي داخل معمل مخللات بالأقصر

شهدت قرية المريس بغرب الأقصر، حادثا مأساويا داخل أحد معامل المخللات، بعدما تعرض عدد من العاملين لصعق كهربائي، أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وسط مأساة جمعت الضحايا من أسرة واحدة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة عمليات مديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث صعق كهربائي داخل معمل مخللات بقرية المريس.

وبحسب التحريات الأولية، تعرض عدد من العاملين داخل المعمل للصعق الكهربائي، ما أدى إلى سقوطهم داخل بيارة مخصصة لمخلفات المخللات، وأسفر الحادث عن وفاة عدد منهم وإصابة اثنين آخرين.

وانتقلت على الفور قوات الأمن وضباط مركز شرطة القرنة إلى موقع البلاغ، فيما جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيي مجمع الأقصر الطبي الدولي والكرنك الدولي لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، وبدأت أعمال الفحص والتحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد كيفية حدوث الصعق الكهربائي.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين المتوفين وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات والتصريح بالدفن ونقل الجثامين إلى مقابر الأسرة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.