محافظ الوادي الجديد تتفقد مركز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد،اليوم، بتفقد مركز التنمية الإقليمية التابع لأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا بالمحافظة؛ لبحث سبل تفعيل دور المركز في دعم أولويات التنمية، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الأمير فتحي المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واطلعت المحافظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز وإمكاناته البحثية والتطبيقية، مؤكدة أهمية توجيه أساليب البحث العلمي نحو حلول عملية للتحديات المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة وإمكاناتها، وفي مقدمتها تطوير منظومة النخيل والتمور ومكافحة سوسة النخيل الحمراء، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، إلى جانب دعم التصنيع والتعبئة والتسويق وبناء سلاسل قيمة متكاملة للمنتجات المحلية «من المزرعة إلى السوق»، موجهةً بتنظيم رحلات مدرسية للطلاب لزيارة المركز والإطلاع على مكوناته؛ لتنمية الوعي العلمي لدى الطلاب وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي.