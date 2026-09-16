قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع المدني بغزة: نحذر من خطر انهيار نحو 2000 بناية مأهولة بالسكان
روسيا تعلن استهداف مؤسسة كييف للنقل الآلي
الدفاع المدني: 100 شخص لا يزال مصيرهم مجهولا تحت الأنقاض بغزة
اليوم.. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا
ليلة الوداع.. ميسي يظهر للمرة الأخيرة بقميص الأرجنتين في أكتوبر
كيف توفر نصف فاتورة الكهرباء؟.. عادات منزلية بسيطة لتخفيض الاستهلاك
تنبيه لأولياء الأمور.. علامات تكشف تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة
حبس دجال يدير صفحة للشعوذة مقابل مبالغ مالية كبيرة في القليوبية
ارتفاع ضحايا عقار غزة لـ 11 شخصا.. والدفاع المدني يحذر من انهيار 2000 مبني
قرار حكومي مفاجئ بشأن أوضاع الأجانب في مصر.. إيه الحكاية؟
علي جمعة: من أسباب قلة البركة في زماننا هذا إعراض الكثير منا عن كثرة الصلاة على سيدنا النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر تحتفي باليوم المصرى للموسيقى بحاجر العديسات

ثقافة الأقصر تحتفي باليوم المصرى للموسيقى بحاجر العديسات
ثقافة الأقصر تحتفي باليوم المصرى للموسيقى بحاجر العديسات
شمس يونس

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باليوم المصرى للموسيقى في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، تأكيدا على أهمية الموسيقى بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية المصرية، واحتفاء بما قدمه روادها من إسهامات أسهمت في تشكيل الوجدان الفني المصري، تزامنا مع ذكرى الفنان سيد درويش الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ الموسيقى والغناء المصري، وظل تراثه حاضرا في وجدان الأجيال. 

ونظم فرع ثقافة الأقصر، برئاسة محمد رجب، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، بقصر ثقافة حاجر العديسات، احتفالية اليوم المصري للموسيقى.

خلال الحفل، أوضح وليد الضوي، معلم لغة عربية وعضو نادي الأدب، مسيرة الفنان سيد درويش، الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في تاريخ الموسيقى المصرية، وأن يقدم ألحانًا ارتبطت بوجدان المصريين.

كما تم التعريف بأبرز أعماله وإسهاماته الفنية، ودوره في تطوير الأغنية المصرية والارتقاء بالموسيقى لتصبح أكثر تعبيرًا عن المجتمع المصري وحياته اليومية. 

كما تضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية وغنائية لفرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب، قدمت الفرقة من خلال مشاركتها عددًا من الأعمال والألحان التراثية متنوعة "أهو ده اللي صار _ التوبة"  غناء جماعي، اما الغناء الفردي "بحلم بيك" غناء فارس مصطفي ، "القلب يعشق كل جميل" غناء كامل عبد الغني. 

تنفذ الفعاليات بمختلف المحافظات، وتشمل 27 حفلا فنيا، بمشاركة فرق الموسيقى العربية التابعة للهيئة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية التابعة.

الاقصر أخبار الاقصر ثقافة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجني عليه أيمن

العربية عطلت بيهم.. القبض على المتهمين بقتل أيمن ابن الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

مصطفى خاطر

اتنقل مرتين للمستشفى .. تفاصيل مرض مصطفى خاطر

المتهم

أنا ضابط شرطة .. القبض على المتهم فى مشاجرة المهندسين

امام عاشور

مفاجأة في قرار استبدال إمام عاشور بمباراة أبو قير للأسمدة.. «عموتة» يكشف التفاصيل

حالة الطقس

أيام صهد قبل الانكسار .. «تغيّر المناخ» يُحذّر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

الارصاد

بشرى سارة لمُحبي الخريف.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

أسعار الدواجن

كيلو البانيه بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

فتاة البيرة

القصة الكاملة لواقعة فتاة البيرة والتعدّي على سائق سيارة نقل ذكي بالتجمع.. مفاجأة

ترشيحاتنا

النفط يتراجع بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

النفط يتراجع بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

الأسهم الآسيوية تسجل مكاسب محدودة وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الأسهم الآسيوية تسجل مكاسب محدودة وسط ترقب لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

جانب من الحدث

رئيس "أكتوبر الجديدة" يتفقد مشروع محطة محولات التوسعات الشمالية

بالصور

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت
طريقة عمل بطارخ الرنجة بالطحينة في البيت

طريقة عمل بهارات البطاطس في البيت .. خلطة سرية زي المطاعم

طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس
طريقة عمل بهارات البطاطس

ماذا يحدث عند تناول القهوة والشاي ساخنين جدًا؟ .. دراسة تكشف مفاجأة

المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء
المشروبات الساخنة جدًا وسرطان المريء

بـ ليجنز رياضي وألوان محايدة .. ساندي تتألق في أحدث إطلالاتها | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الوجه الآخر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميثاق الذكاء الاصطناعي

المزيد