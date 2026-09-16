ثقافة الأقصر تحتفي باليوم المصرى للموسيقى بحاجر العديسات

تحتفل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، باليوم المصرى للموسيقى في الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، تأكيدا على أهمية الموسيقى بوصفها أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية المصرية، واحتفاء بما قدمه روادها من إسهامات أسهمت في تشكيل الوجدان الفني المصري، تزامنا مع ذكرى الفنان سيد درويش الذي ترك بصمة بارزة في تاريخ الموسيقى والغناء المصري، وظل تراثه حاضرا في وجدان الأجيال.

ونظم فرع ثقافة الأقصر، برئاسة محمد رجب، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، بقصر ثقافة حاجر العديسات، احتفالية اليوم المصري للموسيقى.

خلال الحفل، أوضح وليد الضوي، معلم لغة عربية وعضو نادي الأدب، مسيرة الفنان سيد درويش، الذي استطاع أن يحدث نقلة نوعية في تاريخ الموسيقى المصرية، وأن يقدم ألحانًا ارتبطت بوجدان المصريين.

كما تم التعريف بأبرز أعماله وإسهاماته الفنية، ودوره في تطوير الأغنية المصرية والارتقاء بالموسيقى لتصبح أكثر تعبيرًا عن المجتمع المصري وحياته اليومية.

كما تضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية وغنائية لفرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو أشرف شبيب، قدمت الفرقة من خلال مشاركتها عددًا من الأعمال والألحان التراثية متنوعة "أهو ده اللي صار _ التوبة" غناء جماعي، اما الغناء الفردي "بحلم بيك" غناء فارس مصطفي ، "القلب يعشق كل جميل" غناء كامل عبد الغني.

تنفذ الفعاليات بمختلف المحافظات، وتشمل 27 حفلا فنيا، بمشاركة فرق الموسيقى العربية التابعة للهيئة، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للموسيقى والإدارة العامة للمهرجانات، وبالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية التابعة.