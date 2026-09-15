البالون الطائر يعود للسماء من جديد.. اختبارات الطيارين تنطلق بالأقصر تمهيدا لاستئناف الرحلات

بدأت في محافظة الأقصر أعمال الاختبارات والتجارب الخاصة بطياري البالون الطائر، تمهيدا لاستئناف الرحلات التجارية بالبالون وعودة هذا النشاط السياحي المميز إلى سماء المدينة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي الاختبارات في إطار الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة لعودة رحلات البالون الطائر، حيث يجري التأكد من جاهزية الطيارين والالتزام بالاشتراطات وقواعد السلامة المنظمة لعمليات الطيران، قبل السماح بانطلاق الرحلات التجارية واستقبال السائحين مجددا.

وشهدت سماء الأقصر خلال الاختبارات تحليق عدد من البالونات الطائرة دون وجود سائحين على متنها، في خطوة تمهيدية لعودة الرحلات السياحية بصورة منتظمة، عقب فترة من التوقف.

ويعد البالون الطائر أحد أبرز الأنماط السياحية التي تتميز بها الأقصر، حيث يمنح زواره تجربة استثنائية لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الساحرة للمدينة من ارتفاعات مختلفة، خاصة مع شروق الشمس، ما يجعله من الرحلات التي تحظى بإقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم.

ومن المنتظر أن تسهم عودة رحلات البالون الطائر في تنشيط الحركة السياحية بالأقصر، وإعادة أحد أبرز مشاهدها التي ارتبطت بسماء المدينة في الساعات الأولى من الصباح، بالتزامن مع توافد الأفواج السياحية على المحافظة.

وتتواصل الاستعدادات خلال الفترة الحالية تمهيدا لاستئناف الرحلات التجارية، مع التأكيد على تطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لضمان أعلى معدلات السلامة خلال التشغيل.