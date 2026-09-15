من إسنا بدأت الحكاية.. زينب أول مأذونة بالأقصر تعقد قران أول عروسين

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، لحظة توثيق أول عقد قران على يد “زينب حمدي عبد التواب”، أول مأذونة بمحافظة الأقصر، وذلك للعروسين المهندس أسامة عبد التواب البدري حباتر وإسراء عبد الستار عبد الواحد رمضان، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين أفراد العائلتين.

وجاءت مراسم عقد القران في أجواء عائلية مميزة، حيث التف الأهل والأقارب حول العروسين لمشاركتهما فرحتهما وتوثيق هذه اللحظة التي تمثل بداية حياة جديدة لهما، وفي الوقت نفسه تسجل بداية مشوار زينب حمدي عبد التواب في عملها كمأذونة بمحافظة الأقصر.

وتحمل المناسبة خصوصية كبيرة، كونها أول واقعة لعقد قران توثقها أول مأذونة بالمحافظة، لتبدأ زينب مشوارها من مدينة إسنا، وسط حضور عائلي كبير حرص على التقاط الصور التذكارية وتوثيق تفاصيل اليوم المميز.

وظهرت أجواء الفرح واضحة خلال مراسم عقد القران، بينما جلست العروس إلى جوار المأذونة لاستكمال إجراءات عقد الزواج، وسط ابتسامات ودعوات من الحضور للعروسين بأن تكون بداية حياتهما الزوجية مليئة بالمودة والرحمة والسعادة.

ويمثل عقد قران أسامة وإسراء لحظة لا تنسى للعروسين وأسرتيهما، كما يمثل مناسبة خاصة للمأذونة زينب حمدي عبد التواب، التي ارتبط اسمها بأول عقد قران لها في محافظة الأقصر، لتصبح مدينة إسنا شاهدة على انطلاقة هذه التجربة الجديدة.