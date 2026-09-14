احتفال شفيعة المرضى في أمريكا.. الأنبا كيرلس يترأس قداس عيد القديسة فيرينا في دير الراهبات بكاليفورنيا

احتفلت كنيسة القديسة كاترين السكندرية والقديسة فيرينا القبطية الأرثوذكسية للراهبات بمدينة هيميت، جنوب كاليفورنيا، بعيد القديسة فيرينا، وذلك يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، الموافق 4 توت 1743 للشهداء.

وترأس نيافة الأنبا كيرلس القداس الإلهي بمناسبة عيد القديسة فيرينا، وسط مشاركة راهبات الدير وأبناء الكنيسة، في أجواء روحية تخللتها الصلوات والاحتفال بهذه المناسبة.

وتُعد القديسة فيرينا نموذجًا للخدمة المتواضعة والرحمة والتكريس والأمانة في محبة المسيح، حيث تأتي احتفالات عيدها فرصة للتأمل في سيرتها والاقتداء بما قدمته من محبة وخدمة للآخرين.

وفي هذه المناسبة، رُفعت الصلوات من أجل راهبات الدير وجميع أبناء الكنيسة، طالبين من الله أن يمنح الجميع السلام والفرح الروحي، بشفاعة وصلوات القديسة فيرينا.