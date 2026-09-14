صحة بني سويف : مرور مفاجئ على مستشفى ببا المركزي لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات الصحية

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، كلف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة حنان حسين، مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، بالمرور المفاجئ على مستشفى ببا المركزي مساء اليوم، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومدى انتظام سير العمل داخل المستشفى.

ورافقها خلال الجولة الدكتورة دعاء حسين، عضو إدارة المستشفيات بالمديرية، حيث شملت الزيارة عددًا من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم الحضانات، وقسم النساء، بالإضافة إلى الصيدلية.

وخلال المرور، تم متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الفرق الطبية المختلفة على رأس العمل، فضلًا عن الوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

ويأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتكثيف الجولات والمرور الميداني المفاجئ على المنشآت الصحية، ومتابعة انتظام العمل بها، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.