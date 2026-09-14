جامعة بني سويف تواصل مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مبادرة التوأمة والتكامل التعليمي

تواصل جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، و اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من مبادرة التوأمة والتكامل التعليمي، والتي تستهدف دعم التعاون بين الجامعة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أسامة محمود قرني، عميد كلية التربية، والدكتور عصام عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، و الدكتور أحمد فكري بهنساوي، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور رمضان علي حسن، أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية، و الدكتورة نرمين محمود عبده، أستاذ الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور طارق علي، أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتطبيقات التربوية، حيث تناولت التدريبات عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير الأداء المهني للمعلمين، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع المواقف والتحديات التعليمية المختلفة، حيث تأتي المبادرة في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع مديرية التربية والتعليم، بما يحقق التكامل بين الجامعة والمدرسة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والميدانية، والمساهمة في تطوير الممارسات التربوية وتأهيل الكوادر التعليمية، من خلال تقديم أساليب واستراتيجيات تربوية حديثة، تسهم في رفع كفاءة المعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرتهم على توظيف الممارسات الفعالة داخل البيئة المدرسية.

كما تعكس المبادرة توجه الجامعة نحو توسيع مجالات التعاون المؤسسي، والاستثمار في العنصر البشري، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة، وخلق بيئة داعمة للمعلم والطالب، وتحقيق أثر مستدام في مسيرة تطوير التعليم بمحافظة بني سويف.