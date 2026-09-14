طريقة عمل برجر راب في البيت.. أحلى من الجاهز

برجر راب من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأطفال فيمكنك تطبيقه في المنزل وتقديمه لأفراد أسرتك بمذاق شهي ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل برجر راب فيما يلي….

مقادير برجر راب



● لحمة مفرومة

● ملح و فلفل

● خبز تورتيلا

● خس

● طماطم

● بصل

● جبنة شيدر

● مايونيز

● كاتشب

● باربيكيو

● مستردة

● مشروم

طريقة تحضير برجر راب



في بولة تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل ثم يطهى

وفي خبز التورتيلا يرص طبقات من الطماطم والخس والبصل والجبن والصوص ويحمر على الوجهين

ويقدم

للصوص: في بولة أخرى يخلط الكاتشب والمايونيز والباربكيو والمايونيز