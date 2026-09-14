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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحكومة اليمنية: الانتهاكات الحوثية تودي بحياة 150 مدنيا ونزوح 85 ألفا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأحد، أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ 3 سبتمبر الجاري أسفرت عن مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين، وسط تصاعد حدة المواجهات في عدد من المناطق اليمنية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن نحو 85 ألف شخص نزحوا من منازلهم خلال الفترة نفسها، نتيجة التصعيد الحوثي، مشيرة إلى تدمير ممتلكات وحرمان العديد من الأسر من مساكنها واحتياجاتها الأساسية.

وأضافت أن تداعيات التصعيد تجاوزت الحدود اليمنية، إذ أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة وصول نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان ما وصفته بالتصعيد العسكري والانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها جماعة الحوثي منذ بداية سبتمبر، في عدد من المناطق بمحافظات تعز والحديدة ومأرب.

واتهمت الوزارة الجماعة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وأنواع مختلفة من الأسلحة خلال هجماتها، مشيرة إلى استهداف مناطق مأهولة بالسكان ومخيمات النازحين، إلى جانب قوافل المدنيين الفارين من مناطق القتال.

وحذرت الوزارة من التداعيات الإنسانية المتزايدة للتصعيد، في ظل استمرار سقوط ضحايا مدنيين واتساع نطاق النزوح داخل اليمن وخارجه.

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