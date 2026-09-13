قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحارس السنغالي إدوارد ميندي يعلن الاعتزال دوليًا
إنذار برتقالي في مكة والطائف.. أمطار متوسطة وتحذيرات من السيول والصواعق حتى فجر الاثنين
خلافات مع والدتها انتهت بجريمة مأساوية.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها
وزير الخارجية يلتقي نظراته من الصين وروسيا وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والهند على هامش قمة بريكس
مدير مدرسة بالجيزة يرتدي الزي المدرسي ترحيبا بطلابه في أول يوم دراسة
تحركات مصرية لوقف التصعيد.. عبد العاطي يلتقي لافروف وعراقجي ويشدد على عدم استهداف دول الخليج
صبحي العمراوي مهدد بالإيقاف بسبب مباراة الجولة الرابعة (بيراميدز والجونة)
برشلونة ينجو من ريمونتادا ليفانتي ويواصل العلامة الكاملة في الليجا
توجه لاسعاف المصابين فوجد صدمة بانتظاره.. ابنه وابن أخته بين الضحايا
موعد فصل الشتاء 2026 وتطبيق التوقيت الشتوي.. متى تتغير الساعة؟
استشاري تغذية علاجية تكشف الوجبة المثالية للرياضيين وتحذر من الأطعمة الثقيلة
ديربي مانشستر.. شوط أول سلبي بين يونايتد والسيتي بالدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة تجهيز مكتبات مصر العامة بشرم الشيخ.. "المتنقلة" تصل بالكتاب إلى التجمعات البدوية والمناطق البعيدة

المحافظ خلال تفقد مكتبات مصر العامة
المحافظ خلال تفقد مكتبات مصر العامة
ايمن محمد

تفقد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، موقع مشروع مكتبات مصر العامة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي، والوقوف على مدى جاهزية الموقع والتجهيزات والخدمات الثقافية والمعرفية المقرر تقديمها لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وكان في استقباله محمد كيرة، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة هبة أحمد أبو المكارم، مدير عام مكتبات مصر العامة بجنوب سيناء.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع، واطلع على التجهيزات الخاصة بالمكتبة والقاعات المخصصة للأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية، موجّهًا بسرعة رفع كفاءة الموقع، واستكمال أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، والاهتمام بالمساحات الخضراء، بما يتناسب مع طبيعة المشروع ودوره الثقافي، ويعكس الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من تجهيز القاعات وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لتشغيلها بكفاءة، بما يتيح تقديم برامج وأنشطة متنوعة للأطفال والشباب ومختلف الفئات العمرية، وتحويل المكتبة إلى مركز متكامل للقراءة والتعلم وتنمية المهارات واكتشاف المواهب.

وتوفر مكتبات مصر العامة منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل الخدمات المكتبية والمعلوماتية، والإعارة الخارجية للكتب، والأنشطة الثقافية، والمكتبة الإلكترونية، وخدمات الإنترنت، والأنشطة الفنية، والدورات التدريبية، إلى جانب إقامة المعارض والفعاليات الثقافية والفنية.

كما تفقد المحافظ المكتبة المتنقلة التابعة للمشروع، واطلع على تجهيزاتها التي تتيح نقل الخدمات الثقافية والمعرفية إلى خارج مقر المكتبة، بما يسهم في الوصول بالكتاب إلى المواطنين في مختلف المناطق والتجمعات، خاصة المناطق البعيدة عن المدن.

وتضم المكتبة المتنقلة مقاعد ومناضد مخصصة للقراءة والأنشطة، ورفوفًا للكتب، ومصادر للكهرباء، بما يتيح استخدامها كنقطة متنقلة لتقديم الخدمات المكتبية والبرامج الثقافية والتعليمية في المناطق المستهدفة.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بإعداد خطة متكاملة لتسيير المكتبة المتنقلة إلى التجمعات البدوية والمناطق النائية والبعيدة، بما يضمن وصول الخدمات الثقافية والمعرفية إلى مختلف أبناء المحافظة، وعدم اقتصار الاستفادة من المشروع على سكان المدن.

وأكد المحافظ أهمية أن تمثل مكتبات مصر العامة إضافة حقيقية إلى المنظومة الثقافية والتعليمية بجنوب سيناء، وأن تقدم خدمات عصرية تجمع بين الكتاب والتكنولوجيا والأنشطة الإبداعية والتدريبية، بما يسهم في بناء الإنسان، وتنمية الوعي، وتشجيع الأطفال والشباب على القراءة والتعلم والإبداع واكتشاف مواهبهم.

ويأتي مشروع مكتبات مصر العامة بمدينة شرم الشيخ في إطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وصندوق مكتبات مصر العامة، ضمن توجه المحافظة نحو دعم البنية الثقافية وتوفير خدمات المعرفة والقراءة لمختلف فئات المجتمع.

وكانت المحافظة قد بحثت في وقت سابق مع صندوق مكتبات مصر العامة تطوير مكتبة الطفل بشرم الشيخ وضمها إلى منظومة المكتبات العامة، بما يعزز دورها كمنارة ثقافية تخدم أبناء المدينة وزوارها.

ومن المنتظر أن تسهم المكتبة، إلى جانب المكتبة المتنقلة، في توفير مساحة متكاملة للقراءة والتعلم والأنشطة الثقافية والفنية والتدريبية، مع التوسع في تقديم الخدمات للمناطق والتجمعات الأكثر احتياجًا، بما يعزز نشر المعرفة، ويرسخ ثقافة القراءة، ويدعم اكتشاف وتنمية المهارات بين أبناء جنوب سيناء.

جنوب سيناء مكتبات مصر العامة شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات وتعديلات واسعة في الهيئة القضائية والنيابة العامة

سعر الذهب

خسائر بلغت 1160 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

الدليفري

عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين

الطالب

محدش عارف ظروفه.. طالب يُمنع من دخول المدرسة بسبب الشبشب وزملاؤه ينقذوه

الزمالك

جديد في الزمالك.. إعلان المدير الرياضي وحسم موقف بيزيرا

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

ترشيحاتنا

مدرسة طما الفكرية

بالونات وهدايا.. أجواء مبهجة في استقبال الطلاب خلال أول يوم دراسي فى طما

الطالب

صحى متأخر عن المدرسة.. طالب يبدل ملابسه في الشارع بأول يوم دراسي

الاكتئاب

الحزن مش دليل .. اعرف أعراض الاكتئاب الحقيقي

بالصور

سبيكة 5 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب الآن بالمصنعية

أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم
أسعار السبائك الذهب اليوم

طارق لطفي ورنا رئيس يبدآن تصوير فيلم «الساعة 12»

ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12
ابطال فيلم الساعة 12

بخطوات بسيطة..طريقة عمل الناجتس مثل الشركات

الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات
الطريقة لعمل الناجتس مثل الشركات

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

فيديو

أبو وحنين الشاطر

"الليل وأخره".. أبو يطلق أول كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد