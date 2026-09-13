محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة تجهيز مكتبات مصر العامة بشرم الشيخ.. "المتنقلة" تصل بالكتاب إلى التجمعات البدوية والمناطق البعيدة

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، موقع مشروع مكتبات مصر العامة بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي، والوقوف على مدى جاهزية الموقع والتجهيزات والخدمات الثقافية والمعرفية المقرر تقديمها لأبناء المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، وكان في استقباله محمد كيرة، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة هبة أحمد أبو المكارم، مدير عام مكتبات مصر العامة بجنوب سيناء.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع، واطلع على التجهيزات الخاصة بالمكتبة والقاعات المخصصة للأنشطة الثقافية والتعليمية والفنية، موجّهًا بسرعة رفع كفاءة الموقع، واستكمال أعمال التجميل والتنسيق الحضاري، والاهتمام بالمساحات الخضراء، بما يتناسب مع طبيعة المشروع ودوره الثقافي، ويعكس الصورة الحضارية لمدينة شرم الشيخ.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من تجهيز القاعات وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لتشغيلها بكفاءة، بما يتيح تقديم برامج وأنشطة متنوعة للأطفال والشباب ومختلف الفئات العمرية، وتحويل المكتبة إلى مركز متكامل للقراءة والتعلم وتنمية المهارات واكتشاف المواهب.

وتوفر مكتبات مصر العامة منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل الخدمات المكتبية والمعلوماتية، والإعارة الخارجية للكتب، والأنشطة الثقافية، والمكتبة الإلكترونية، وخدمات الإنترنت، والأنشطة الفنية، والدورات التدريبية، إلى جانب إقامة المعارض والفعاليات الثقافية والفنية.

كما تفقد المحافظ المكتبة المتنقلة التابعة للمشروع، واطلع على تجهيزاتها التي تتيح نقل الخدمات الثقافية والمعرفية إلى خارج مقر المكتبة، بما يسهم في الوصول بالكتاب إلى المواطنين في مختلف المناطق والتجمعات، خاصة المناطق البعيدة عن المدن.

وتضم المكتبة المتنقلة مقاعد ومناضد مخصصة للقراءة والأنشطة، ورفوفًا للكتب، ومصادر للكهرباء، بما يتيح استخدامها كنقطة متنقلة لتقديم الخدمات المكتبية والبرامج الثقافية والتعليمية في المناطق المستهدفة.

ووجّه محافظ جنوب سيناء بإعداد خطة متكاملة لتسيير المكتبة المتنقلة إلى التجمعات البدوية والمناطق النائية والبعيدة، بما يضمن وصول الخدمات الثقافية والمعرفية إلى مختلف أبناء المحافظة، وعدم اقتصار الاستفادة من المشروع على سكان المدن.

وأكد المحافظ أهمية أن تمثل مكتبات مصر العامة إضافة حقيقية إلى المنظومة الثقافية والتعليمية بجنوب سيناء، وأن تقدم خدمات عصرية تجمع بين الكتاب والتكنولوجيا والأنشطة الإبداعية والتدريبية، بما يسهم في بناء الإنسان، وتنمية الوعي، وتشجيع الأطفال والشباب على القراءة والتعلم والإبداع واكتشاف مواهبهم.

ويأتي مشروع مكتبات مصر العامة بمدينة شرم الشيخ في إطار التعاون بين محافظة جنوب سيناء وصندوق مكتبات مصر العامة، ضمن توجه المحافظة نحو دعم البنية الثقافية وتوفير خدمات المعرفة والقراءة لمختلف فئات المجتمع.

وكانت المحافظة قد بحثت في وقت سابق مع صندوق مكتبات مصر العامة تطوير مكتبة الطفل بشرم الشيخ وضمها إلى منظومة المكتبات العامة، بما يعزز دورها كمنارة ثقافية تخدم أبناء المدينة وزوارها.

ومن المنتظر أن تسهم المكتبة، إلى جانب المكتبة المتنقلة، في توفير مساحة متكاملة للقراءة والتعلم والأنشطة الثقافية والفنية والتدريبية، مع التوسع في تقديم الخدمات للمناطق والتجمعات الأكثر احتياجًا، بما يعزز نشر المعرفة، ويرسخ ثقافة القراءة، ويدعم اكتشاف وتنمية المهارات بين أبناء جنوب سيناء.