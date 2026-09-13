زعم تلفيق قضية له.. الداخلية تكشف مفاجأة بشأن مشاجرة بالواسطى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام خفير نظامى من قوة مركز شرطة الواسطى بإلقاء القبض عليه وتلفيق قضية له دون وجه حق.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 يونيو الماضى تبلغ مركز شرطة الواسطى ببنى سويف بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (القائم على النشر ، وعامل ، وسيدة) وطرف ثان (سيدة ، وشقيقيها) جميعهم مقيمون بنطاق محافظة بنى سويف، تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام زجاجات المولوتوف لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى فى حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصدر حكم قضائى فى القضية بحبس الطرفين عامين وقام المذكورين باستئناف الحكم لجلسة خلال شهر سبتمبر الجارى.

وتم ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب لكون الخفير المشار إليه يعمل بنقطة الشرطة التى بها محل إقامته، ولغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه حال تأييد الحكم الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.