الإعلاميين تتلقى شكوتين من ريهام سعيد ضد محمد الدسوقي رشدي وياسمين الخطيب

تلقت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، شكوتين مقدمتين من الإعلامية ريهام سعيد، ضد كل من الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «هنا القاهرة» على قناة MTI مودرن، والإعلامية ياسمين الخطيب، مقدمة برنامج «تحت الشمس» على قناة الشمس.

وأوضحت ريهام سعيد في شكواها أنها تعرضت، بحسب ما ورد فيها، للسب والتشهير والخوض في حياتها الشخصية، إلى جانب انتقاص من مهنيتها الإعلامية، وذلك من خلال المنبر الإعلامي الذي يقدمه المشكو في حقهما.

وتتضمن الشكوتان ما اعتبرته الإعلامية ريهام سعيد تجاوزات بحقها، مطالبةً نقابة الإعلاميين بالنظر في ما ورد بهما واتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي.

ومن جانبها، تتعامل نقابة الإعلاميين مع الشكاوى المقدمة إليها وفقًا للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة، مع إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهات نظرهم، تمهيدًا لبحث الوقائع محل الشكوى واتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه الإجراءات.

وتؤكد نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده حرصها على الحفاظ على أخلاقيات المهنة، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، بما يضمن احترام الحياة الخاصة وعدم الخوض فيها، والحفاظ في الوقت ذاته على حق الإعلام في ممارسة دوره المهني بمسؤولية.