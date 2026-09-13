بعدما وصل إلى مليون وحدة.. خطوات تسجيل العقارات عبر تطبيق الضرائب الجديد

​يُعد إطلاق وزارة المالية للتطبيق الإلكتروني الخاص بالضرائب العقارية؛ خطوة فارقة نحو ميكنة وتسهيل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ومع تجاوز حاجز المليون وحدة مُسجلة طواعية؛ يتضح مدى نجاح التحول الرقمي في بناء جسور الثقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.

و​تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك المستمرة بتبسيط الإجراءات وجعل المعاملات الحكومية أكثر مرونة وكفاءة، مما يوفر على الممولين الجهد والوقت.

​شروط وخطوات التسجيل عبر التطبيق

و​أصبح بإمكان مالكي الوحدات العقارية، إتمام إجراءات التسجيل بكل يسر وسهولة، من خلال الخطوات التالية:

​تحميل التطبيق وتثبيته: قم بتحميل التطبيق الرسمي للضرائب العقارية الخاص بالهواتف الذكية من المتجر الرقمي المعتمد لهاتفك.

​إنشاء حساب جديد: افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب شخصي جديد عبر إدخال البيانات الأساسية المطلوبة بدقة (الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني).

​إدخال بيانات العقار: اختر خيار تسجيل وحدة عقارية جديدة، وابدأ في إدخال تفاصيل العقار بدقة، مثل:

​العنوان التفصيلي للوحدة.

​نوع العقار (سكني، إداري، تجاري، ساحلي).

​المساحة والبيانات المساحية أو رقم العقد إن وجد.

​إرفاق المستندات المطلوبة: قم برفع صور واضحة للمستندات الداعمة لملكية العقار (مثل عقد البيع أو الإيجار، أو إيصال مرافق حديث يعكس الاستهلاك).

​مراجعة الطلب والإرسال: تأكد من صحة كل البيانات المدخلة والمستندات المرفقة، ثم اضغط على زر "إرسال الطلب".

​متابعة حالة الطلب: يتيح لك التطبيق خاصية تتبع حالة الطلب ومعرفة ما إذا تم اعتماده أو إذا كانت هناك بيانات إضافية مطلوبة من قِبل مصلحة الضرائب العقارية.

​مزايا التحول الرقمي للضرائب العقارية

​توفير الوقت والجهد: الاستغناء عن زيارة المأموريات والمقرات الحكومية التقليدية، وإتمام الإجراءات من أي مكان وفي أي وقت.

​الشفافية وسرعة الإنجاز: تضمن المنظومة الرقمية دقة البيانات وسرعة معالجة الطلبات دون تأخير.

​تحسين جودة الخدمات: استمرار تطوير واجهات الاستخدام وحل أي عقبات تقنية أولاً بأول بناءً على تجارب المستخدمين الفعلية.

و​تعكس هذه المنظومة، التزام الدولة بتقديم خدمات تليق بالمواطن، وتواكب أحدث التطورات التكنولوجية.

15 ألف وحدة بالإيجار لمحدودي الدخل

في سياق آخر، سبق أن ​أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز لـ 15 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم بنظام الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين (مبادرة حياة كريمة)".

و​يغطي الطرح الجديد قطاعين رئيسيين من الوحدات السكنية (بالمدن الجديدة والمحافظات) بمساحات مختلفة تلبي احتياجات المواطنين، كالتالي:

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة:

​مساحات تصل إلى 75 متراً مربعاً (غرفتين وصالة) في مدن مثل:

«حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة».

​مساحات تصل إلى 90 متراً مربعاً (3 غرف وصالة) في عدد كبير من المدن، تشمل:

«أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة».

الوحدات السكنية بالمحافظات:

​مساحات تصل إلى 75 متراً مربعاً (غرفتين وصالة) في محافظة المنيا.

​وحدات ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمساحات تتراوح من 96 حتى 100 متر مربع في محافظات:

«الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا».