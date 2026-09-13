لميس الحديدي: سيلين ديون عادت إلى المسرح بعد 6 سنوات من الكفاح

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن سيلين ديون، ملكة الغناء والمسرح، أصيبت بمرض عضال كاد أن يخنق حنجرتها، مشيرة إلى معاناتها مع متلازمة الشخص المتيبس، التي جعلتها غير قادرة على الحركة أو الكلام أو الغناء.

وأضافت "الحديدي"، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أن سيلين ديون ظلت 6 سنوات تحاول وتكافح وتتمرن بشكل كبير، وكانت تسقط وتنهض وتواصل محاولاتها، حتى تمكنت من العودة إلى المسرح أمام 30 ألفًا من المشاهدين، مشيرة إلى أن العالم كله كان يتابع عودة الملكة عبر منصات إنستغرام وتويتر وتيك توك.

وأوضحت أن قصة سيلين ديون «رهيبة جدًا»، وكيف قاومت وحاربت وانتصرت وتمكنت من العودة، قائلة إن الغناء «عضلة» تحتاج إلى التدريب، وإن عدم تدريبها كان سيؤدي إلى وصولها إلى مرحلة لا تستطيع فيها حتى الوصول إلى الطبقات القليلة، بينما تتميز سيلين بطبقات صوتية عالية جدًا.

وأشارت إلى أن سيلين ديون دخلت وبكت أمام الجمهور، وقالت لهم: «أنا وعدتكم إني راجعة، وأنا رجعت عشان أغنيلكم وأغني لي، وإنتوا السبب في عودتي».

واختتمت لميس الحديدي حديثها بالإشادة بسيلين ديون، قائلة إنها كانت «رائعة، رائعة الجمال»، داعية إلى مشاهدة لقطات عودة الملكة إلى المسرح بقوة.