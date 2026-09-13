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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لميس الحديدي: الرئيس السيسي دعا إيران لوقف التصعيد والتوصل لتسوية سلمية

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمود زيدان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد إلى أرض الوطن بعد زيارته لروسيا للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، وعقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش القمة.

وأضافت الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن الرئيس السيسي شارك اليوم في جلسة  مفتوحة، والتقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ودعا إيران إلى بذل كل الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة، وصون سيادة دول المنطقة.

وأوضحت أن الرئيس السيسي التقى رئيس وزراء الهند، وتحدث خلال اللقاء عن رفع حجم التبادل التجاري، مشيرة إلى وجود لقاءات أخرى للرئيس على هامش مشاركته في القمة.

وتابعت أن ماليزيا أعلنت أنها ستستقبل الرئيس السيسي الشهر المقبل، لافتة إلى أن هناك لقاءات أخرى عقدها الرئيس خلال الزيارة.

وأشارت إلى أن البيان الختامي لقمة بريكس أكد دعم دولة فلسطين والفلسطينيين في غزة، ورفض الحصار اللا إنساني المفروض على الفلسطينيين في القطاع.

لميس الحديدي أخبار توك شو أخبار أخبار وتقارير

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