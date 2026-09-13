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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كبير الباحثين في المجلس الأطلسي: إيران قد ترفض فتح مضيق هرمز بالشروط الأمريكية

هرمز
هرمز

قال توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي، إنه من غير المرجح أن توافق إيران على فتح مضيق هرمز وفق الشروط التي طرحتها سلطنة عُمان، لأن ذلك قد يفقدها ورقة ضغط سياسية وجيوسياسية مهمة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المسؤولين العمانيين يتحدثون عن رسوم طوعية، بمعنى أن لصاحب السفينة حرية دفع الرسوم من عدمه، وفي حال عدم رغبته في الدفع يمكنه عبور المضيق دون شروط، إلا أن طبيعة الترتيبات المتعلقة بالسفن الحربية لا تزال غير واضحة.

وأضاف أنه من المرجح أن ترفض إيران المقترح العُماني، كما سترفض الولايات المتحدة وسلطنة عُمان أي مقترح إيراني قد يتضمن فرض رسوم مرتفعة أو قيودًا مشددة على أنواع السفن المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز.

هرمز إيران طهران

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