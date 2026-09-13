بيراميدز يقصي جورماهيا ويتأهل لدور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا

تأهل نادي بيراميدز إلى دور الـ32 على حساب جورماهيا الكيني بنتيجة 7-1 مجموع اللقاءين، بعد مباراة الإياب التى جمعت الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، في دور الـ64، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 27، كرة عرضية من كريم حافظ من جهة اليسار قابلها وليد الكرتي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد تمريرة من أحمد عبد القادر وصلت إلى ناصر ماهر داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وعزز بيراميدز النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+1، كرة عرضية من عبد الرجمن مجدي من جهة اليمين قابلها يوسف أوباما بتسديدة من لمسة واحدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

وقلص جورماهيا الفارق في الدقيقة 45+3، بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وسجل بيراميدز الهدف الرابع في الدقيقة 90، بعد ضغط قوي من زيكو على حارس المرمى واستخلص الكرة من أمامه وسدد كرة سكنت المرمى في الدقيقة 90+1.

وأخيراً أحرز بيراميدز الهدف الخامس في الدقيقة 92، بعدما مرر يوسف أوباما كرة إلى زلاكة المتمركز يمين منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة وراوغ الحارس وسدد كرة سكنت المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حازم جمال - خالد عوض - مهند لاشين - حامد حمدان - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - دودو الجباس.



