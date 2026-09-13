نيوم يكتسح الفتح 4-2 في الدوري السعودي

حقق فريق نيوم الفوز برباعية مقابل هدفين على الفتح في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

أحرز ألكسندر لاكازيت نجم نيوم الهدف الأول في الدقيقه 16 من عمر المباراة من ضربة جزاء والهدف الثالث في الدقيقه 70

وأحرز أمادو كوني الهدف الثاني في الدقيقه 51 و فالنتين فادا الهدف الرابع في الدقيقه 79

وأحرز باتنا نجم الفتح الهدف الأول للفريق في الدقيقه41 من عمر المباراة ثم أحرز ويلفريد كانغا الهدف الثاني في الدقيقه 64

وبهذه النتيجة احتل فريق نيوم المركز الخامس برصيد 15 نقطه بينما احتل الفتح المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط