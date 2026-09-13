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التقديم بعد أسبوع.. طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 والشروط النهائية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التقديم بعد أسبوع.. طريقة حجز شقق الإيجار التمليكي2026 والشروط النهائية

شقق الايجار التمليكي
شقق الايجار التمليكي
رشا عوني

يترقب آلاف الشباب موعد حجز شقق الإيجار التمليكي 2026 التي أعلنت عنها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيتم طرح 10 آلاف وحدة لمنخفضي الدخل بنزام الإيجار المنتهي بالتملك.

 ومن المقرر أن يبدأ حجز شقق الإيجار التمليكي بداية من الاسبوع المقبل مع تجهيز الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان2026 بعد طرح كراسة الشروط . 

وبدأت وزارة الإسكان رفع كفاءة موقع مسكن، استعدادًا لطرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والمقرر بدء إجراءات الحجز اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري.

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10 آلاف وحدة للإيجار التمليكي

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تشمل نحو 5 آلاف وحدة منفذة، فضلًا عن 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها، بمساحات متنوعة، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

موعد التقديم على شقق الإيجار لمنخضي الدخل

  • يبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم فقط اعتبارًا من يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأحد 27 سبتمبر 2026.
  • يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي

ويتم التقديم على الوحدات من خلال بوابة مسكن، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

تفاصيل شقق الإيجار المنتهي بالتملك

  • 5 آلاف وحدة منفذة في 26 مدينة جديدة.
  • 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها في 8 مدن جديدة.
  • تبدأ مساحات الوحدات من 57 مترًا مربعًا.
  • تصل المساحات إلى 161 مترًا مربعًا بالنسبة للوحدات المنفذة.
  • الوحدات المزمع تنفيذها تتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

ويتم طرح الوحدات وفق شرائح الدخل الإجمالي ومحل إقامة المتقدم، على أن تتضمن كراسة الشروط التفاصيل الكاملة الخاصة بالأسعار والقيم الإيجارية وآليات التخصيص والسداد.

وتأتي هذه الوحدات ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وتتراوح مساحاتها بين 90 مترًا مربعًا وحتى 126 مترًا مربعًا.

وتتضمن قواعد الطرح تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح.

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قيمة الإيجار الشهري

من المقرر أن تتراوح القيمة الإيجارية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه شهريًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، مع تحديد الحد الأقصى للدخل المسموح به للتقديم داخل كراسة الشروط.

شروط حجز شقق الإيجار لمنخضي الدخل 2026

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، أبرزها:

  • يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعم إيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، وذلك على مدار مدة الإيجار.
  • تُسدد مصروفات التسجيل بقيمة 365 جنيهًا، وهي قيمة غير قابلة للرد أو الاسترداد، من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.
  • يُسدد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات. ويُسترد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.
  • يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.
  • يجب ألا يتجاوز صافي الدخل من جميع مصادر الدخل 16 ألف جنيه للأسرة.

شقق الإيجار التمليكي في 26 مدينة

ويستهدف الطرح توفير فرص متكافئة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، من خلال توزيع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي.

وفي حالة عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز للمواطن التقدم بمدينة أخرى، وفقًا لما سيتم توضيحه في كراسة الشروط.

وتشمل المدن الجديدة التي سيتم طرح شقق الإيجار التمليكي فيها : 

  • القاهرة الجديدة.
  • 15 مايو.
  • بدر.
  • الشروق.
  • العبور.
  • العبور الجديدة.
  • 6 أكتوبر الجديدة.
  • برج العرب الجديدة.
  • العلمين الجديدة.
  • دمياط الجديدة.
  • السادات.
  • العاشر من رمضان.
  • الصالحية الجديدة.
  • المنصورة الجديدة.
  • رشيد الجديدة.
  • الفيوم الجديدة.
  • الفشن الجديدة.
  • بني سويف الجديدة.
  • المنيا الجديدة.
  • ملوي الجديدة.
  • ناصر الجديدة.
  • أسيوط الجديدة.
  • سوهاج الجديدة.
  • قنا الجديدة.
  • طيبة الجديدة.
  • أسوان الجديدة.


المستندات المطلوبة لحجز شقق الإيجار التمليكي

عند فتح باب الحجز، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
  • مفردات مرتب حديثة للعاملين.
  • شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • إيصال مرافق حديث.
  • برنت تأمينات اجتماعية (إن وجد).
  • الإقرار الموجود بكراسة الشروط بعدم الحصول على أي دعم سكني سابق
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