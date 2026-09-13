خوان بيزيرا يعتذر لـ الزمالك وجماهيره: أتمسك بالرحيل لتحقيق حلمي

وجه البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، رسالة اعتذار إلى إدارة النادي وزملائه والجهاز الفني والجماهير، مؤكدًا تقديره الكبير للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، مشددًا في الوقت نفسه على تمسكه برغبته في الرحيل لخوض تجربة جديدة وتحقيق حلم وصفه بالفرصة التي قد لا تتكرر في مسيرته.خوان بيزيرا يعتذر للزمالك وجماهيره: أتمسك بالرحيل لتحقيق حلمي.

وقال بيزيرا: قضيت موسمًا رائعًا مع نادي الزمالك، وكنت أحد اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري ومن القاهرة، أود أن أعتذر لنادي الزمالك ومجلس إدارته، ولزملائي في الفريق فردًا فردًا، وللجهاز الفني بالكامل، ولجماهير الزمالك. أتمنى أن تقبلوا اعتذاري، وأنا مستعد تمامًا لتقبل أي إجراءات أو عقوبات تأديبية قد يفرضها النادي عليّ.

وتابع: في هذه اللحظة المهمة من حياتي، لا يمكنني أن أتجاهل الحب الذي أظهرته لي جماهير الزمالك، والهتافات التي كانت تردد اسمي في المدرجات. هذا الدعم ساعدني على تقديم أفضل ما لدي طوال الموسم الماضي، بمساعدة زملائي في الفريق.

وواصل: أريد أن أؤكد أن علاقتي بجميع أفراد الفريق جيدة جدًا. كما أنني ممتن للنادي وإدارته لرغبتهم في استمراري مع الزمالك، وللجهود التي بذلوها من أجل إبقائي مع الفريق.

وأضاف: اخترت الرحيل لأنني أعتقد أن أمامي الآن فرصة كبيرة قد لا تتكرر مرة أخرى، وهي تمثل حلمًا كبيرًا لي ولعائلتي. ولهذا السبب تمسكت برغبتي في الانتقال في هذه المرحلة من مسيرتي، بعدما قدمت كل ما لدي للزمالك طوال الموسم الماضي، وهو ما شهدته جماهير النادي، مع كامل تقديري واحترامي للنادي وجماهيره.

وقال: اليوم، وبصفتي لاعبًا في الزمالك، ومع كل التقدير والمحبة لكل من في هذا النادي، أتمنى أن تتحقق رغبتي وقراري بالانتقال إلى نادٍ جديد، وفقًا للشروط التي يحددها النادي.

وتابع: هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أنني سأنسى الدور الذي لعبته جماهير الزمالك في مسيرتي وأتمنى أن أرحل عن نادي الزمالك مع استمرار علاقتي الطيبة بكل من في النادي، لأنني لم أتلقَ منهم سوى التقدير والاحترام والاحترافية الكبيرة وسيظل نادي الزمالك وجماهيره فصلًا مشرقًا وخالدًا في مسيرتي الكروية وأعتذر مرة أخرى للجميع، وسأظل دائمًا أقدر نادي الزمالك وجماهيره، الذين سيحتلون دائمًا مكانة خاصة في قلبي.

