خلافات ميراث.. الداخلية تكشف تفاصيل شكوى سيدة من تعدي أقاربها عليها في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر صاحبة الحساب ووالدتها من قيام بعض أقاربهما "أحدهما فرد شرطة" بالتعدى عليهما بالضرب ومنعهم من زراعة أرض زراعية ملكهما وهدم منزل مُقام على جزء منها بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين وجود خلافات حول الميراث بين والدة صاحبة الحساب (ربة منزل) وبين (شقيقها وأنجاله "أحدهم فرد شرطة" وزوجاتهم)، محرر بشأنها عدة محاضر إتهمتهم خلالها بتعديهم عليها وأسرتها بالضرب وإحداث إصابة نجلها، ومنعها من رى قطعة أرض زراعية ملكها ومحاولتهم الإستيلاء عليها لذات الخلافات، وقد أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. وتولت النيابة العامة التحقيق، وصدر حكم غيابى بحبسهم إسبوعين، حيث قاموا بالمعارضة على الحكم.