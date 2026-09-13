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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«متحدث الوزراء»: مشروعات النقل الجماعي نقلة مهمة في ربط المحافظات والمدن الجديدة

الوزراء
الوزراء

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد اليوم 4 مشروعات عملاقة للنقل الجماعي في محافظتي الجيزة والقاهرة، برفقة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبمشاركة محافظي الجيزة والقاهرة.

وأكد المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الإقبال الكبير من المواطنين على الأتوبيس الترددي يجسد نجاح المشروع في تيسير التنقل واختصار زمن الرحلات.

وأضاف المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تولي مشروعات النقل الجماعي اهتمامًا كبيرًا باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.

نقلة مهمة في الربط بين محافظتي الجيزة والقاهرة

وأضاف عادل، أنّ الجولة بدأت بزيارة مونوريل غرب النيل، الذي يمثل نقلة مهمة في الربط بين محافظتي الجيزة والقاهرة، وتحديدًا من مدينة السادس من أكتوبر وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

مونوريل غرب النيل

أشار إلى أن المرحلة التي جرى تفقدها من مشروع المونوريل يبلغ طولها 44 كيلومترًا، وتضم 13 محطة، فيما بلغت نسبة الإنجاز بها في المتوسط نحو 86%، لافتًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للخط ستصل إلى نحو 500 ألف راكب يوميًا.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

أضاف أن الجولة انتقلت بعد ذلك إلى المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، التي تبدأ من غرب مدينة السادس من أكتوبر وتصل إلى محطة الفسطاط، وتضم 17 محطة.

وأوضح أن الخط الرابع سيشكل حلقة ربط لشبكة مترو الأنفاق بين مدينة السادس من أكتوبر والجيزة من جانب، والقاهرة من جانب آخر، على أن تمتد المرحلة الثانية من الفسطاط إلى الرحاب بالقاهرة الجديدة، بما يحقق الربط بين غرب وشرق القاهرة.

القطار الكهربائي السريع

أوضح أن المرحلة الثالثة من الجولة شهدت تفقد الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل مشروعًا تنمويًا استراتيجيًا عملاقًا.

وقال إن الخط الأول سيربط العين السخنة بالعلمين، مرورًا بمحطة في الإسكندرية، وصولًا إلى مطروح، ويبلغ طوله نحو 660 كيلومترًا، لافتًا إلى أنه واحد من 4 خطوط يتضمنها مشروع القطار الكهربائي السريع.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستبلغ في مجملها نحو 2250 كيلومترًا، وستحقق الربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وبين شمال مصر وصعيدها، موضحًا أن هناك 3 خطوط أخرى إلى جانب الخط الأول، من بينها خط يربط شمال مصر من أكتوبر وصولًا إلى صعيد مصر، وخط آخر يربط مدن البحر الأحمر.

دعم التجارة والاستثمارات

أكد أن هذه الشبكة ستعزز الموقع الاستراتيجي واللوجستي والخدمي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي ومباشر على حركة النقل والتجارة والترانزيت والخدمات اللوجستية، بما يسهم في جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن إقامة المجتمعات العمرانية لا يمكن أن تتم دون توافر بنية أساسية وشبكة طرق ووسائل نقل حديثة، مؤكدًا أهمية البنية التحتية ووسائل النقل في دعم التنمية والعمران.

تقليص زمن الرحلات

أوضح أن الرحلة بالقطار الكهربائي السريع من القاهرة إلى الإسكندرية ستستغرق نحو ساعة و25 دقيقة، بينما ستستغرق الرحلة من القاهرة إلى مطروح، نهاية الخط، نحو ساعتين ونصف، في حين ستستغرق الرحلة من العين السخنة إلى الإسكندرية نحو ساعتين.

وأكد أن هذه الأرقام توضح أثر المشروع في خفض زمن الرحلات وتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد.

نسب الإنجاز والتشغيل التجريبي

وكشف أن نسبة الإنجاز في مشروع المونوريل بلغت 86%، فيما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق إلى نحو 65%.

وأوضح أن وزير النقل أبلغ رئيس مجلس الوزراء بأن الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، الذي يربط العين السخنة بالخط الممتد إلى العلمين ومطروح، سيبدأ التشغيل التجريبي دون ركاب مع نهاية العام أو بداية العام الجديد، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية على قرب تشغيل هذا الجزء من الخط.

الأتوبيس الترددي على الدائري

أشار إلى أن رئيس الوزراء اختتم جولته بتفقد المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، موضحًا أن هذه المرحلة تمتد من طريق العين السخنة وصولًا إلى تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.

الوزراء مجلس الوزراء الحكومة

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