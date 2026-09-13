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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة فضالي تثير فضول جمهورها برسالة غامضة: «خسارة مجهود 24 سنة»

منة فضالي
منة فضالي
يارا أمين

أثارت الفنانة منة فضالي حالة من القلق بين جمهورها ومتابعيها، بعد نشرها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون أن تكشف عن تفاصيل ما حدث.

وكتبت منة فضالي: «خسارة مجهود 24 سنة، ألف خسارة والله»، وهو ما أثار تساؤلات جمهورها حول سبب نشرها لهذه الرسالة وما الذي تقصده.

وتفاعل عدد كبير من متابعيها مع المنشور، متسائلين عن تفاصيل الأزمة، ومن أبرز التعليقات: «يبقى مفيش منه في رمضان»، و«في إيه حبيبتي طمنيني»، و«قدر الله وما شاء فعل.. اللي جاي أفضل من اللي راح»، بالإضافة إلى: «مالك يا نجمة»، و«مالك يا منة»، و«إيه الموضوع»، و«إيه اللي حصل».

آخر أعمال منة فضالي

وكانت آخر مشاركات منة فضالي في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وشاركها البطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي، وخالد سرحان، ومحمد لطفي، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

أعمال تنتظر منة فضالي عرضها

وتشارك منة فضالي في بطولة مسلسل «قلب شمس»، إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما، من بينهم يسرا، ومحمد سامي، ودرة، وإنجي المقدم، وسوسن بدر، وانتصار.

والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المنتظر أن يكشف الفترة المقبلة عن تفاصيل موعد عرضه

الفنانة منة فضالي فيسبوك منة فضالي آخر أعمال منة فضالي مسلسل «وننسى اللي كان» مسلسل «قلب شمس»

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