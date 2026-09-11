قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسلام يشجع على التفكير.. آيات وقصص تظهر الإبداع والابتكار في حل المشكلات
بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم
كيفية التقديم على شقة بالإيجار التمليكي .. الحجز والشروط وخطوات التقديم
مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين في تحطم حافلة سياحية هولندية في جبال الألب
هل سيتم تفعيل اتفاق مكة؟.. باكستان تبحث مع إيران هجمات الحوثيين ضد السعودية
بث مباشر.. القناة الأولى تنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة
بريطانيا.. اعتقال شخصين للاشتباه في مساعدة جهاز الاستخبارات الإيراني
أردوغان يستجيب لرغبة محمد صلاح قبل لقاء طرابزون وكونيا سبور
نيوزويك: الرياض تواجه حملة متعددة الجبهات.. وخيارات صعبة بين التصعيد العسكري والمسار السياسي
القاهرة 2026.. قيادات الجامعات الإفريقية يبحثون مستقبل علوم الرياضة والابتكار
بمشاركة مؤسسة أبو العينين| انطلاق قافلة إيد واحدة بالأقصر.. خدمات طبية وإنسانية بالمجان للأهالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في اتهام خادمة بسرقة أسورة فضية من فيلا الفنانة منة فضالي بأكتوبر

منة فضالي
منة فضالي
ندى سويفى

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة اتهام خادمة بسرقة أسورة فضية من داخل فيلا الفنانة منة فضالي بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تمكنت الفنانة من ضبطها والاستغاثة برجال النجدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء الأسورة الفضية من داخل الفيلا، وبالبحث عنها تمكنت من العثور عليها مخبأة داخل ملابس الخادمة، التي كانت تستعد للاستيلاء عليها والتصرف فيها بالبيع، بحسب ما ورد في البلاغ.

وعقب اكتشاف الواقعة، استغاثت منة فضالي برجال النجدة، الذين حضروا إلى الفيلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي الواقعة بعد أشهر قليلة من تعرض الفنانة لواقعة سرقة مماثلة، إذ شهد شهر مايو الماضي اتهام خادمة سابقة لديها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل الفيلا نفسها بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت في مايو الماضي من ضبط الخادمة السابقة، عقب تحرير الفنانة محضرًا اتهمتها خلاله باستغلال غيابها عن الفيلا والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية، قبل أن تفر من المكان.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما قررت جهات التحقيق حبسها على ذمة التحقيقات.

منة فضالي الفنانة منة فضالي مدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

حسام عبدالمجيد

بعد إصابة عمرو الجزار.. الأهلي يلجأ لـ حسام عبد المجيد لتعزيز دفاعه في يناير

ترشيحاتنا

برج الميزان

أفضل هدايا لبرج الميزان.. أفكار أنيقة تناسب ذوقه الراقي

السكتة الدماغية

تحذير .. الاكثار من هذه الأطعمة يعرضك للسكتة الدماغية ومشاكل القلب

الخصوبة

تحذير عاجل.. مشاكل العمل تدمر خصوبة الرجال| تفاصيل

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد