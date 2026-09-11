التحقيق في اتهام خادمة بسرقة أسورة فضية من فيلا الفنانة منة فضالي بأكتوبر

تباشر النيابة المختصة التحقيق في واقعة اتهام خادمة بسرقة أسورة فضية من داخل فيلا الفنانة منة فضالي بمدينة 6 أكتوبر، بعدما تمكنت الفنانة من ضبطها والاستغاثة برجال النجدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الفنانة اكتشفت اختفاء الأسورة الفضية من داخل الفيلا، وبالبحث عنها تمكنت من العثور عليها مخبأة داخل ملابس الخادمة، التي كانت تستعد للاستيلاء عليها والتصرف فيها بالبيع، بحسب ما ورد في البلاغ.

وعقب اكتشاف الواقعة، استغاثت منة فضالي برجال النجدة، الذين حضروا إلى الفيلا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي الواقعة بعد أشهر قليلة من تعرض الفنانة لواقعة سرقة مماثلة، إذ شهد شهر مايو الماضي اتهام خادمة سابقة لديها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل الفيلا نفسها بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تمكنت في مايو الماضي من ضبط الخادمة السابقة، عقب تحرير الفنانة محضرًا اتهمتها خلاله باستغلال غيابها عن الفيلا والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية، قبل أن تفر من المكان.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما قررت جهات التحقيق حبسها على ذمة التحقيقات.