مشغولات ذهبية وملابس.. القبض على خادمة الفنانة منة فضالي بتهمة سرقتها

نجحت الأجهزة الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر في كشف ملابسات واقعة سرقة تعرضت لها الفنانة منة فضالي، وتم ضبط خادمتها، عقب اتهامها بالاستيلاء على عدد من المقتنيات الشخصية والفرار.

تعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الفنانة إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر أفادت فيه بتضررها من خادمة تحمل جنسية أجنبية، لقيامها بسرقة 3 ساعات يد، وحقيبة، وهاتف محمول ماركة "ريلمي"، إلى جانب ملابس شخصية ومشغولات ذهبية شملت سلسلة وقرطًا وخاتمًا، قبل أن تختفي.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت قوة أمنية من تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.