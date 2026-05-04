القبض على المتهمين بسرقة متعلقات من داخل سيارتين بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بسرقة عدد من المتعلقات من داخل سيارته وسيارة أخرى بالمنوفية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أبريل الماضى تبلغ لمركز شرطة السادات من صاحب الحساب (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بسرقة المتعلقات الخاصة بسيارته وسيارة أخرى.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "أحدهما له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم تحديد مالك السيارة الثانية ، وبإستدعائه إتهم مرتكبا الواقعة بسرقة متعلقات سيارته.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.