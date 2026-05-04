تفاصيل مشاجرة التكاتك بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون مركبتان "توك توك" بالتعدى على آخرين بإستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29/ أبريل المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بين طرف أول: (طالب ، نجل عمه)، وطرف ثان: (سائقى "توك توك" ، عامل)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لإعتراض الأول على قيام أحد أفراد الطرف الثانى بتشغيل الموسيقى بصوت صاخب أثناء سيره بمركبة "التوك توك" بالشارع محل سكن الأول بدائرة القسم تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض، وقام الطرف الثانى بالتلويح بأسلحة بيضاء.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى (3 أسلحة بيضاء – مركبتين توك توك "بدون لوحات معدنية" الظاهرين بمقطع الفيديو) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

