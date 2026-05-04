الخارجية: استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة
وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: المساعدات الإنسانية من مصر تخفف من معاناة النازحين
نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم 2026.. الرابط الرسمي هنا
محافظ الجيزة يبحث سبل دعم مصانع الطوب بالصف وتيسير في إجراءات التقنين
خسارة 300 جنيه في الجنيه الذهب.. هل يستمر تراجع أسعار الذهب في مصر ؟
الشتاء راجع تاني.. الأرصاد تفجر مفاجأة مدوية عن طقس الأيام المقبلة
حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي غدا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري
رئيس هيئة التأمينات: نظام المعاشات سيعاني عجزا بحلول 2036 في هذه الحالة
فيروس هانتا يثير قلق العالم بعد وفاة 3 أشخاص| الأعراض وطرق العدوى
نائب رئيس الوزراء يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في الاستثمار والتعليم والطاقة
واقعة صادمة.. نيمار يصفع نجل أسطورة البرازيل على وجهه
ترامب يعلن عن مشروع الحرية لتأمين عبور السفن في مضيق هرمز
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

كيف يمكن للبوجيهات تحسين أو تدمير اقتصاد الوقود في سيارتك

عزة عاطف

تلعب شمعات الاحتراق، والمعروفة بـ "البوجيهات"، دوراً محورياً وحاسماً داخل محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالبنزين، فهي المسؤول الأول عن إطلاق الشرارة اللازمة لإتمام عملية الاحتراق. 

ومع تقادم عمر المحرك في عام 2026، تصبح هذه القطع الصغيرة عرضة للتدهور نتيجة عوامل كيميائية وميكانيكية متعددة، أبرزها تراكم الرواسب الكربونية الناتجة عن تسرب الزيت خلف حلقات المكبس، أو تآكل الأقطاب الكهربائية للشمعة نفسها. 

ويؤثر هذا التدهور بشكل مباشر على جودة الاشتعال، مما يؤدي إلى سلسلة من المشكلات التقنية التي تبدأ بضعف الأداء وتنتهي بانهيار كفاءة استهلاك الوقود بشكل قد يرهق ميزانية قائد السيارة.

كيف يؤدي تلف البوجيهات إلى إهدار الوقود وتراجع الكفاءة

عندما تتعرض شمعات الاحتراق للتلف أو الاتساخ، يفقد المحرك قدرته على إتمام عملية احتراق الشحنة (الهواء والوقود) بشكل مثالي داخل الأسطوانات. 

هذا الاحتراق غير الفعال يعني أن المحرك يضطر لاستهلاك، أو بالأحرى إهدار، كميات إضافية من الوقود لمحاولة تعويض النقص في الطاقة المولدة، وهو ما يترجم فوراً إلى انخفاض ملحوظ في عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة لكل لتر بنزين. 

ولا يتوقف الأمر عند الهدر المادي فحسب، بل إن الوقود غير المحترق قد يتسبب في تلف المحولات الحفازة (علبة البيئة) بمرور الوقت، مما يرفع من تكاليف الإصلاح المستقبلية بشكل كبير.

العلامات التحذيرية لمشكلات الاحتراق وتأثيرها على تجربة القيادة

تظهر أعراض تلف شمعات الاحتراق بوضوح من خلال تراجع جودة القيادة، حيث يبدأ السائق بالشعور بفقدان في القوة وتسارع متثاقل، خاصة عند محاولة تجاوز السيارات الأخرى أو صعود المرتفعات. 

كما تعد ظاهرة "المس فاير" (Misfire) أو تعثر المحرك من أبرز العلامات التي تشير إلى أن واحدة أو أكثر من الشمعات قد توقفت عن العمل بكفاءة. وتؤدي هذه المشكلات إلى اهتزازات غير طبيعية في جسم السيارة وزيادة في الانبعاثات الضارة الصادرة من العادم، مما يجعل من الضروري فحص الشمعات واستبدالها فور ظهور هذه الأعراض لاستعادة التوازن الميكانيكي للمحرك.

يؤكد خبراء صيانة السيارات أن تغيير شمعات الاحتراق المتهالكة ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو استثمار ذكي يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسب قد تصل إلى 30 بالمئة في الحالات الشديدة التضرر. 

ومن خلال استبدال الشمعات القديمة بأخرى حديثة مصنوعة من مواد متطورة مثل "الإريديوم" أو "البلاتينيوم" المتوفرة بكثرة في الأسواق حالياً، يمكن للسائق إعادة المحرك إلى حالة المصنع من حيث سلاسة التشغيل واستجابة دواسة الوقود. 

إن هذا الإجراء البسيط يضمن إطالة العمر الافتراضي للمحرك ويقلل من الضغط الواقع على أنظمة التشغيل الأخرى، مما يوفر تجربة قيادة آمنة واقتصادية في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة.

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

